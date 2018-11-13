مبعوث دولي: حفتر ملتزم بخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا

قال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا (الثلاثاء) إن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر التزم بخطة عمل للأمم المتحدة وبعقد مؤتمر وطني في مطلع 2019 قبيل إجراء الانتخابات.

تصريحات سلامة جاءت في ختام مؤتمر بشأن السلام في ليبيا نُظم في مدينة باليرمو الإيطالية.

أبرز تصريحات سلامة:

حفتر ملتزم بالعملية السياسية، ممثلوه قالوا ذلك.

الشعب الليبي يستحق حياة أفضل بكثير من التي يعيشها الآن.

كل الليبيين يعرفون الآن أنه لا يوجد طريق ثالث. إما أن تمضي العملية السياسية إلى الأمام أو تندلع اشتباكات جديدة في أي وقت.

لقاء للمرة الأولى منذ 5 أشهر:

اجتمع زعيما الطرفين الرئيسيين في الصراع الليبي الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الذي تتمركز حكومته المعترف بها دوليا في غرب ليبيا التقى خليفة حفتر، اللواء المتقاعد الذي تسيطر قواته على غالبية شرق ليبيا، في باليرمو بصقلية الثلاثاء.

المتحدث باسم السراج كتب على تويتر: رئيس الوزراء ملتزم بخارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في الربيع بعد وضع إطار دستوري.

دبلوماسي إيطالي: حفتر أيد بقاء السراج في السلطة رئيسا للوزراء لحين إجراء الانتخابات.

خلفية: