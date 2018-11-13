فرنسا تتحدث عن "سوء فهم "مع تركيا حول مقتل خاشقجي

أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وجود "سوء فهم" بشأن تصريحات وزير الخارجية جان ايف لودريان حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والتي أثارت استياء أنقرة.

ما القصة ؟

وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قال إنه لا علم له بالتسجيلات التي أعلن أردوغان أنه أطْـلع عليها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مضيفا أن أردوغان يمارس لعبة سياسية.

تراجع فرنسي:

وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت أن هناك ما دعته "سوء فهم" بشأن تصريحات لودريان، وأن الوزير كان يريد القول إنه لم يتلق معلومات تركية تسمح بكشف "الحقيقة الكاملة" في قضية خاشقجي.

رد مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية ببيان جاء فيه:

نرفض فيه تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن الموقف التركي من قضية خاشقجي.

اتهامات الوزير الفرنسي للرئيس رجب طيب أردوغان بممارسة لعبة سياسية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي غير مقبولة.

إذا كانت الاتصالات مقطوعة بين المؤسسات الفرنسية؛ فهذه مسؤولية الفرنسيين، وليس الأتراك.

لولا الجهود التركية الحازمة؛ لتم التستر على الجريمة.

أنقرة تواصل العمل، لكشف تفاصيل الجريمة، بما فيها من أصدر الأمر بتنفيذها.

تصريحات وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو:

تقاسمت مخابراتنا معلومات معهم في 24 أكتوبر بما في ذلك تسجيلات صوتية.. من الوقاحة أن يتهموا رئيسنا بممارسة ألعاب سياسية.

ما الذي تخفيه تصريحات وزير الخارجية الفرنسي؟ أتساءل إن كانوا يحاولون التستر على الجريمة.

الوزير الفرنسي جان إيف لودريان تجاوز حدوده، وعليه أن يتعلم كيفية التحدث عن رئيس دولة، واصفا سلوكه بأنه "بالغ الوقاحة".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن ضباطا بالمخابرات الكندية استمعوا أيضا إلى التسجيلات الخاصة بخاشقجي، موضحا أنهم في نقاش مع الحلفاء فيما يتعلق بالخطوات القادمة تجاه السعودية.

جمال خاشقجي…انتظار العدالة: