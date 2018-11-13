فرنسا تتحدث عن "سوء فهم "مع تركيا حول مقتل خاشقجي

أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وجود "سوء فهم" بشأن تصريحات وزير الخارجية جان ايف لودريان حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والتي أثارت استياء أنقرة.
ما القصة ؟
- وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قال إنه لا علم له بالتسجيلات التي أعلن أردوغان أنه أطْـلع عليها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مضيفا أن أردوغان يمارس لعبة سياسية.
تراجع فرنسي:
- وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت أن هناك ما دعته "سوء فهم" بشأن تصريحات لودريان، وأن الوزير كان يريد القول إنه لم يتلق معلومات تركية تسمح بكشف "الحقيقة الكاملة" في قضية خاشقجي.
رد مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية ببيان جاء فيه:
- نرفض فيه تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن الموقف التركي من قضية خاشقجي.
- اتهامات الوزير الفرنسي للرئيس رجب طيب أردوغان بممارسة لعبة سياسية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي غير مقبولة.
- إذا كانت الاتصالات مقطوعة بين المؤسسات الفرنسية؛ فهذه مسؤولية الفرنسيين، وليس الأتراك.
- لولا الجهود التركية الحازمة؛ لتم التستر على الجريمة.
- أنقرة تواصل العمل، لكشف تفاصيل الجريمة، بما فيها من أصدر الأمر بتنفيذها.
تصريحات وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو:
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن ضباطا بالمخابرات الكندية استمعوا أيضا إلى التسجيلات الخاصة بخاشقجي، موضحا أنهم في نقاش مع الحلفاء فيما يتعلق بالخطوات القادمة تجاه السعودية.
جمال خاشقجي…انتظار العدالة:
- مقتل جمال خاشقجي أثار غضبا عالميا لكن دون تحركات ملموسة كثيرة من قبل القوى الكبرى ضد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والداعم للخطط الأمريكية لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.
- مصادر عديدة ذكرت أن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل استمعت إلى تسجيل صوتي عن مقتل خاشقجي عندما زارت إسطنبول.
- مسؤول بالبيت الأبيض قال الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحث مع الرئيس أردوغان سبل الرد على مقتل خاشقجي.
- قُتل خاشقجي الذي كان منتقدا لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في القنصلية السعودية بإسطنبول الشهر الماضي وقال الرئيس التركي إن العملية كانت بأوامر على أعلى المستويات في الحكومة السعودية.
- السلطات السعودية اعترفت بأن القتل كان متعمدا بعد أن أنكرت ذلك في بداية الأمر وقالت إنه غادر القنصلية بعد دقائق من دخوله إليها واضطرت للاعتراف تحت ضغط المعلومات التركية، لكنها لم تفصح عن مصير جثته حتى الآن.