فايننشال تايمز: محمد بن سلمان قد يفقد الكثير من صلاحياته

نقلت صحيفة فايننشل تايمز عن مسؤولين غربيين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد يفقد الكثير من صلاحياته.

أبرز ما ورد في تقرير فايننشال تايمز:

نقلت عن مسؤولين غربيين أن العاهل السعودي المريض الملك سلمان يرغب في تقليص سلطات ابنه وصلاحياته في اتخاذ القرار.

سلطة محمد بن سلمان تتعرض لتهديد حيث يواجه محاولات داخلية للحد من سلطاته عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وصف المسؤولون الغربيون الأمير محمد بن سلمان بالشاب المتهور والمتعطش للسلطة، وأنه يحاول الهيمنة على البلاد والمنطقة بشكل عام.

على الرغم من عدم الارتياح تجاه بن سلمان داخل المملكة وخارجها، إلا أنه من المرجح أن يبقى في منصبه كولي للعهد.

قرارات الأمير المتسرع من اختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والحرب الدامية على اليمن، وحصار قطر وصولا إلى مقتل خاشقجي، جعلت ابن سلمان خطرا على حلفائه الغربيين الذين يعتبرون السعودية حجر الأساس لاستقرار المنطقة في مواجهة إيران.

الملك سلمان كان قد قلّص دعم ابنه المتحمس لخطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، إلا أن شخصا مقربا من الحكومة نفى خططا بهذا الشأن.

أحد المسؤولين الغربيين قال إنه يريد تحركات في ملف حقوق الإنسان والمعتقلين، مضيفا أن الجميع يتطلعون إلى تقدم في اليمن وأن تتحرك المملكة لفعل شيء ما.

في مناقشات خاصة، أعرب أفراد من الأسرة الحاكمة عن مخاوفهم من خطر صعود بن سلمان للعرش، مؤكدين أن الأسرة يجب ألا تسمح بتولي بن سلمان حال وفاة الملك.

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