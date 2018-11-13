شاهد: لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لحافلة جنود إسرائيليين

بثت قناة الأقصى الفضائية مقطعا مصورا لاستهداف المقاومة الفلسطينية لحافلة إسرائيلية تقل جنودا إسرائيليين في مستوطنة متاخمة للقطاع شرقي جباليا

وأظهر الفيديو حافلة تقترب من جنود إسرائيليين قبل أن يتم استهدافها بصاروخ أصابها مباشرة.

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