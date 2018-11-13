شاهد: لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لحافلة جنود إسرائيليين

بثت قناة الأقصى الفضائية مقطعا مصورا لاستهداف المقاومة الفلسطينية لحافلة إسرائيلية تقل جنودا إسرائيليين في مستوطنة متاخمة للقطاع شرقي جباليا
وأظهر الفيديو حافلة تقترب من جنود إسرائيليين قبل أن يتم استهدافها بصاروخ أصابها مباشرة.
التفاصيل
- الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قالت إنه تم استهداف الحافلة ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الأحد ما أدى إلى استشهاد سبعة من عناصر المقاومة.
- أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية للجزيرة أن استهداف الحافلة بصاروخ موجه أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف جنود الاحتلال.
- قال مراسل الجزيرة إن عدد الجرحى الإسرائيليين ارتفع إلى 50 بسبب القصف الصاروخي من قطاع غزة مساء الإثنين، فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 9 آخرون في غارات إسرائيلية مضادة على غزة.
- دوت صافرات الإنذار الإثنين في عسقلان والخليل ومنطقة البحر الميت والنقب الغربي بعد بدء إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة.
- ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 300 صاروخ وقذيفة أطلقت باتجاه إسرائيل من غزة.
- قصف جيش الاحتلال مقر قناة الأقصى الفضائية في قطاع غزة كما قصف مقرا للأمن الداخلي في القطاع.