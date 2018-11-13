شاهد: صحيفة تركية تنشر صورا لأدوات فريق اغتيال خاشقجي

نشرت وسائل إعلام تركية صورا من أجهزه الفحص بالمطارات تظهر وجود سكاكين ومقصات كبيرة وجهاز صعق في حقائب المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- حصلت صحيفة " صباح " على محتوي الحقائب السوداء الذي أظهرته أجهزة الأشعة السينية.
- الحقائب احتوت بداخلها على مقص كبير، وجهاز صعق كهربائي، وحقنتين كبيرتين، وثلاث دباسات ذات حجم كبير، ومشرط للقطع، إلى جانب 5 أجهزة راديو للاتصال الداخلي، وجهاز تشويش، و10 هواتف نقالة.
- الصحيفة قالت إن خصائص الأجهزة والأدوات التي تم رصدها واستخدمت في عملية الإعدام توضح أن تلك العملية تم التخطيط لها في الرياض، وأن الفريق جاء بمعداته للتنفيذ.
- الصحيفة: الأجهزة والأدوات تم السماح بمرورها بسبب الحصانة الدبلوماسية لفريق الاغتيال.
- الصحيفة: وحدات الأمن والاستخبارات أعدت تقريرين منفصلين عن أجهزة التشفير هذه وقدمتاها إلى السلطات المختصة.
- الصحيفة: تقارير استخبارات ذكرت أن الأجهزة والأدوات التي تم تمريرها عبر جهاز الأشعة في المطار هي من النوع المستخدم في أنشطة المراقبة والمراقبة الفعلية في العمليات الاستخباراتية.
- الصحيفة: لم يتم التأكد من خلال صور الأشعة السينية في مطار أتاتورك من وجود بقايا بشرية، كما لم يتم العثور على أي علامات تتعلق بوجود أجزاء من جسم خاشقجي على الأجهزة.
تصريحات نظيف كرمان رئيس قسم التحقيقات في جريدة صباح التركية للجزيرة مباشر:
خلفيات:
- قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- بعد إنكار دام أكثر من أسبوعين اعترفت الرياض بمقتل خاشقجي داخل القنصلية على يد فريق حضر خصيصا من الرياض.
- الرئيس التركي رجب أردوغان قال إن بلاده أطلعت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، على التسجيلات المتعلقة بمقتل خاشقجي.
- الرئيس التركي قال إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من السلطات العليا في المملكة العربية السعودية.
- تطالب السلطات التركية بتسليم فريق الاغتيال السعودي والإفصاح عن مصير جثة خاشقجي.
- الولايات المتحدة توعدت بفرض عقوبات على المتورطين في مقتل خاشقجي.