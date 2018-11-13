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سياسة|لبنان

شاهد: الحريري يحمّل حزب الله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة

13/11/2018

حمّل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري حزب الله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، وحالة الجمود السياسي في البلاد.

تصريحات الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء:
  • "تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير… أنا بأسف جدا أن يحط حزب الله حاله بموقع المسؤولية لعرقلة الحكومة" وقد لا يكون هناك حل للمأزق، إذا لم يتراجع الحزب.
  • أكد الحريري أنه لن يقبل بمطالب حزب الله منح أحد المقاعد السنية في الحكومة لحليف لحزب الله.
  • الحكومة حاجة وطنية وأمنية واجتماعية ولا يوجد أسهل من تأليفها إذا عدنا للأصول وهذه المهمة لدي ولدى فخامة الرئيس ميشال عون. أنا عملت كل ما بوسعي وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".
خلفية:
  • أجريت الانتخابات البرلمانية في شهر مايو/أيار الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
  • من المفترض أن يعكس مجلس الوزراء تمثيل الأحزاب اللبنانية الرئيسية والطوائف والمذاهب الدينية الرئيسية.
  • تتنافس الأحزاب اللبنانية على عدد المقاعد الوزارية التي يجب أن يحصل عليها كل فريق في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وعلى الحقائب السيادية والخدماتية الهامة في البلاد.
  • العقبة الجديدة في تشكيل الحكومة تتمثل في ضغط حزب الله لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذي يرفضه الحريري.
المصدر : رويترز
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