شاهد: احتفالات في غزة وسخط واسع بين المستوطنين

شهدت مدينة غزة احتفالات باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي عقب يومين من التصعيد في القطاع المحاصر بينما قطع مستوطنون الطرق احتجاجا في مستوطنة سديروت احتجاجا على الاتفاق.
احتفالات غزة:
- احتشد مواطنون أمام مبنى فضائية الأقصى الذي دمره قصف للاحتلال في التصعيد الأخير واحتفلوا بالاتفاق.
- إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال إن صواريخ المقاومة ستستهدف الاحتلال في كافة البلدات والمدن.
- رضوان: الاحتلال نفذ اعتداء جائرا وهمجيا على غزة استهدف المنازل والمؤسسات العامة.
- رضوان: الاحتلال عجز عن مواجهة المقاومة فاستهدف الحاضنة الشعبية للمقاومة.
سخط إسرائيلي:
- على مرمى صواريخ المقاومة، قطع مستوطنون الطرق في مستوطنة سديروت شمال قطاع غزة اعتراضا على اتفاق وقف إطلاق النار.
- المستوطنون أشعلوا النيران في الإطارات في الشوارع وعطلوا حركة السير.
- حاولت شرطة الاحتلال فض تجمعات المستوطنين لكن المستوطنين اشتبكوا معهم.
خلفية:
- تصاعدت الأحداث في غزة إثر تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى خانيونس جنوبي قطاع غزة، لتنفيذ عملية اختطاف القائد القسّامي نور الدين بركة، في تحرك قالت إسرائيل إنه يمثل عملية "إنقاذ" سرية ومهمة لجمع معلومات استخباراتية.
- كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، سرعان ما كشفت العملية بقيادة "بركة" وأفشلتها وتعاملت مع الفرقة الإسرائيلية التي حاولت الفرار تحت غطاء كثيف من نيران طيران الاحتلال الحربي، بعد استشهاد "بركة" و6 قسّاميين.
- فصائل المقاومة أطلقت أكثر من 400 صاروخ وقذيفة من غزة على مناطق عدة، بينها مستوطنة سديروت، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 50 آخرين، كما استهدفت المقاومة حافلة إسرائيلية في مستوطنة متاخمة للقطاع شرقي جباليا.
- جيش الاحتلال طلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ، بينما دوت صافرات الإنذار في عسقلان والخليل ومنطقة البحر الميت والنقب الغربي وعين جدي.
- عطلت سلطات الاحتلال الدراسة في المستوطنات والمناطق القريبة من غزة بسبب صواريخ المقاومة، بينما قضى سكان تلك المناطق أغلب اليومين الماضيين في الملاجئ خشية صواريخ المقاومة.