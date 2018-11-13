شاهد: احتفالات في غزة وسخط واسع بين المستوطنين

شهدت مدينة غزة احتفالات باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي عقب يومين من التصعيد في القطاع المحاصر بينما قطع مستوطنون الطرق احتجاجا في مستوطنة سديروت احتجاجا على الاتفاق.

احتفالات غزة:

احتشد مواطنون أمام مبنى فضائية الأقصى الذي دمره قصف للاحتلال في التصعيد الأخير واحتفلوا بالاتفاق.

إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال إن صواريخ المقاومة ستستهدف الاحتلال في كافة البلدات والمدن.

رضوان: الاحتلال نفذ اعتداء جائرا وهمجيا على غزة استهدف المنازل والمؤسسات العامة.

رضوان: الاحتلال عجز عن مواجهة المقاومة فاستهدف الحاضنة الشعبية للمقاومة.

سخط إسرائيلي:

على مرمى صواريخ المقاومة، قطع مستوطنون الطرق في مستوطنة سديروت شمال قطاع غزة اعتراضا على اتفاق وقف إطلاق النار.

المستوطنون أشعلوا النيران في الإطارات في الشوارع وعطلوا حركة السير.

حاولت شرطة الاحتلال فض تجمعات المستوطنين لكن المستوطنين اشتبكوا معهم.

خلفية: