"سي إن إن" تقاضي ترمب بعد سحب تصريح مراسلها في البيت الأبيض

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنها رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدد من كبار مساعديه بعد سحب البيت الأبيض تصريح الدخول الخاص بمراسلها جيم أكوستا.
التفاصيل:
- (سي إن إن) قالت إن سحب تصريح أكوستا ينتهك حقوق الصحفي وحقوق الشبكة بموجب التعديل الأول والخامس للدستور الأمريكي.
- المدعى عليهم في الدعوى القضائية هم: الرئيس ترمب، ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض جون كيلي، والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ونائب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض للاتصالات بيل شاين، ومدير الخدمة السرية جوزيف كلانسي، وضابط الخدمة السرية الذي قام بسحب تصريح المراسل الأسبوع الماضي.
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الشبكة قالت في بيان "طالبنا المحكمة بإصدار أمر فوري ملزم بإعادة التصريح لجيم".
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أضاف البيان: "رغم أن القضية تخص (سي إن إن) وأكوستا، إلا أن ذلك كان يمكن أن يحدث لأي شخص. وإذا تُركت أفعال البيت الأبيض دون الطعن عليها، فقد يكون لها أثر مروع وخطير على أي صحفي يغطي شؤون المسؤولين المنتخبين".
رد البيت الأبيض:
البيت الأبيض قال في بيان إنه سيدافع عن موقفه بشدة خلال القضية. وجاء في البيان:
- "سي إن إن" لديها نحو 50 شخصا لديهم تصاريح لدخول البيت الأبيض.
- "سي إن إن" والسيد أكوستا لا يتمتعان بوضع مميز أكثر أو أقل عن غيرهما من وسائل الإعلام أو المراسلين، مع الاحترام للتعديل الأول للدستور.
- السيد أكوستا وجه سؤالين للرئيس، الذي بدوره أجاب عنهما، لكنه (المراسل) رفض تسليم ميكروفون البيت الأبيض إلى متدربة حتى يمكن للصحفيين الأخرين توجيه أسئلتهم.
- هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها هذا المراسل بشكل غير لائق مراعاة المراسلين الأخرين.
- لا يمكن للبيت الأبيض تنظيم مؤتمر صحفي بشكل منظم وعادل عندما يتصرف صحفي بهذه الطريقة التي لا تتسم باللياقة أو المهنية.
- عندما يحاول مراسل من بين أكثر من 150 مراسلا متواجدين، احتكار توجيه الأسئلة، فإن هذا لا يراعي التعديل الأول للدستور.
- إذا لم يكن هناك مراجعة لهذا النوع من السلوك، فإن هذا سيعيق الرئيس وموظفي البيت الأبيض وممثلي وسائل الإعلام عن القيام بعملهم.
خلفية:
- البيت الأبيض سحب تصريح دخول مراسل "سي إن إن" جيم أكوستا للبيت الأبيض إثر سجال حاد مع الرئيس ترمب خلال مؤتمر صحفي عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي.
- السجال بدأ بعد أن أصر أكوستا على طرح سؤال وظل ممسكا بالميكروفون بالرغم من محاولات إحدى المتدربات في البيت الأبيض سحب الميكروفونمنه.
- ترمب رفض أن يستمر أكوستا في محاولاته قائلا "هذا يكفي"، ثم وصف المراسل بأنه "شخص وقح وفظيع" بعد أن رفض الأخير الجلوس وتمرير الميكروفون لزملائه خلال المؤتمر.
- المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن "البيت الأبيض علّق التصريح الممنوح للمراسل المعني حتى إشعار آخر"، في إشارة إلى أكوستا الذي كتب لاحقا على حسابه أنه قد مُنع من الدخول.
- ساندرز بررت سحب تصريح أكوستا بأنه لمس المتدربة بشكل غير لائق أثناء محاولتها سحب الميكروفون منه.
- قالت ساندرز : "الرئيس ترمب يؤمن بحرية الصحافة ويتوقع بل ويرحب بالأسئلة الصعبة حوله وحول إدارته. لكننا لن نتحمّل أبداً مراسلاً يضع يديه على امرأة شابة تحاول فقط القيام بعملها كموظفة متدربة في البيت الأبيض. هذا التصرف غير مقبول بالمطلق".
- أكوستا رد على اتهامه بسوء السلوك في تغريدة قال فيها "هذه كذبة"، وتضامن معه على تويتر عدد من الصحفيين الذين كانوا برفقته في المؤتمر الصحفي.
- "سي إن إن" قالت إن "المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرز كذبت"، وإن تعليق التصريح الصحفي "تم كرد انتقامي على سؤال فيه تحدٍ".
- سي إن إن أضافت أن ساندرز قدمت اتهامات زائفة واستشهدت بحادثة لم تحدث"، مشيرا إلى أن "هذا القرار غير المسبوق يمثل تهديدا لديمقراطيتنا والبلاد تستحق أفضل من ذلك. نحن نقدم دعمنا الكامل لـ أكوستا".