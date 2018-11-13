"سي إن إن" تقاضي ترمب بعد سحب تصريح مراسلها في البيت الأبيض

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنها رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدد من كبار مساعديه بعد سحب البيت الأبيض تصريح الدخول الخاص بمراسلها جيم أكوستا.

التفاصيل:

(سي إن إن) قالت إن سحب تصريح أكوستا ينتهك حقوق الصحفي وحقوق الشبكة بموجب التعديل الأول والخامس للدستور الأمريكي.

المدعى عليهم في الدعوى القضائية هم: الرئيس ترمب، ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض جون كيلي، والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ونائب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض للاتصالات بيل شاين، ومدير الخدمة السرية جوزيف كلانسي، وضابط الخدمة السرية الذي قام بسحب تصريح المراسل الأسبوع الماضي.

الشبكة قالت في بيان "طالبنا المحكمة بإصدار أمر فوري ملزم بإعادة التصريح لجيم".

أضاف البيان: "رغم أن القضية تخص (سي إن إن) وأكوستا، إلا أن ذلك كان يمكن أن يحدث لأي شخص. وإذا تُركت أفعال البيت الأبيض دون الطعن عليها، فقد يكون لها أثر مروع وخطير على أي صحفي يغطي شؤون المسؤولين المنتخبين".

رد البيت الأبيض:

البيت الأبيض قال في بيان إنه سيدافع عن موقفه بشدة خلال القضية. وجاء في البيان:

"سي إن إن" لديها نحو 50 شخصا لديهم تصاريح لدخول البيت الأبيض.

"سي إن إن" والسيد أكوستا لا يتمتعان بوضع مميز أكثر أو أقل عن غيرهما من وسائل الإعلام أو المراسلين، مع الاحترام للتعديل الأول للدستور.

السيد أكوستا وجه سؤالين للرئيس، الذي بدوره أجاب عنهما، لكنه (المراسل) رفض تسليم ميكروفون البيت الأبيض إلى متدربة حتى يمكن للصحفيين الأخرين توجيه أسئلتهم.

هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها هذا المراسل بشكل غير لائق مراعاة المراسلين الأخرين.

لا يمكن للبيت الأبيض تنظيم مؤتمر صحفي بشكل منظم وعادل عندما يتصرف صحفي بهذه الطريقة التي لا تتسم باللياقة أو المهنية.

عندما يحاول مراسل من بين أكثر من 150 مراسلا متواجدين، احتكار توجيه الأسئلة، فإن هذا لا يراعي التعديل الأول للدستور.

إذا لم يكن هناك مراجعة لهذا النوع من السلوك، فإن هذا سيعيق الرئيس وموظفي البيت الأبيض وممثلي وسائل الإعلام عن القيام بعملهم.

خلفية: