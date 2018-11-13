ترمب يعيّر ماكرون بالدعم الأمريكي في الحرب العالمية الثانية

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوما عنيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر.

التفاصيل:

ترمب انتقد دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوربي، مجددا اتهامه لحلفاء الولايات المتحدة الأوربيين بأنهم لا يدفعون حصتهم في حلف شمال الأطلسي.

ترمب غرد قائلا: "إيمانويل ماكرون يقترح إنشاء جيش خاص لحماية أوربا من الولايات المتحدة والصين وروسيا. لكن الأمر كان يتعلق بألمانيا في الحربين العالميتين الاولى والثانية. كيف كان ذلك بالنسبة لفرنسا؟ لقد بدأوا بتعلم الألمانية في باريس قبل أن تصل الولايات المتحدة. هل ستدفعون (حصتكم) للناتو أم لا؟!"

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

ترمب انتقل بعدها إلى التجارة والاقتصاد منتقدا فرض فرنسا رسوما على النبيذ الأمريكي أعلى بكثير من تلك التي تفرضها بلاده على النبيذ الفرنسي، قائلا إنها "ليست عادلة ويجب أن تتغير".

الرئيس الأمريكي لم يكتف بذلك، بل وجه انتقادات مباشرة إلى الرئيس الفرنسي نفسه، قائلا إنه يعاني من مشكلة بسبب تدني شعبيته ومعدل البطالة في فرنسا.

قال ترمب "المشكلة هي أن إيمانويل (ماكرون) يعاني من هامش شعبية ضعيف جدا في فرنسا 26%، ومعدل بطالة يقارب 10%. كان يحاول أن ينتقل إلى موضوع آخر. بالمناسبة لا يوجد بلد قومي أكثر من فرنسا، فهم شعب يعتز بنفسه، ويحق له ذلك".

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

ترمب ختم سلسلة التغريدات بالقول "اجعل فرنسا عظيمة مجددا"، مستخدما شعاره الشهير خلال حملته الانتخابية "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

تعليق فرنسي:

الرئاسة الفرنسية رفضت التعليق على الفور على سلسلة تغريدات ترمب.

لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مستشار للرئيس الفرنسي إن هذه التغريدات موجهة "للأمريكيين وإلا لما كتبت بالإنجليزية".

المستشار أضاف أنه "ليس من شأننا التعليق على محتوى موجه لمواطنيه"، مشيرا إلى أن العلاقات بين ماكرون وترمب "لم تكن دائما سهلة، ولكنها مستمرة".

نهاية المودة:

سلسلة التغريدات جاءت بعد يومين فقط من عودة الرئيس الأمريكي من باريس للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.