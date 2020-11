ترمب يعيّر ماكرون بالدعم الأمريكي في الحرب العالمية الثانية

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوما عنيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر.

التفاصيل:

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018