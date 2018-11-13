بريطانيا تتوقع تقديم المسؤولين عن مقتل خاشقجي للعدالة قريبا

أجرى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة قالت لندن أنها تهدف لبحث النزاع اليمني وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات وزير الخارجية البريطاني بعد لقائه عاهل السعودية وولي العهد:

أتوقع "تقدما سريعا" في تقديم المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي للعدالة.

وصلت إلى اعتقاد بأن من المؤكد أن الإجراءات القانونية ستبدأ في القريب العاجل بالفعل وأن علينا أن نسمع شيئا عن التحقيق قريبا.

تحدثت بصراحة شديدة عن مخاوفنا بشأن ما حدث ومدى أهمية أن يعرف شركاء السعودية الاستراتيجيون أن ذلك لا يمكن أن يحدث ولن يحدث مجددا.

يجب محاسبة كل من ارتكب الجريمة ومن أمر بها، موضحا أن الإجراءات القانونية جارية حاليا في السعودية.

وصلت إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك تقدم سريع في التأكد من تقديم الأشخاص المتورطين للعدالة.

تصريحات هانت بشأن الحرب في اليمن:

هناك فرص لإجراء محادثات لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

أكد السعوديون استعدادهم لإجلاء 50 جريحا من مقاتلي الحوثي إلى عمان للعلاج.

إذا تم حل هذا المشكل فسيجعل ذلك فرصة لمحادثات السلام أكثر واقعية وسيكون أمرا بالغا الأهمية.

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