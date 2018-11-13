بريطانيا تتوقع تقديم المسؤولين عن مقتل خاشقجي للعدالة قريبا

أجرى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة قالت لندن أنها تهدف لبحث النزاع اليمني وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
أبرز تصريحات وزير الخارجية البريطاني بعد لقائه عاهل السعودية وولي العهد:
- أتوقع "تقدما سريعا" في تقديم المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي للعدالة.
- وصلت إلى اعتقاد بأن من المؤكد أن الإجراءات القانونية ستبدأ في القريب العاجل بالفعل وأن علينا أن نسمع شيئا عن التحقيق قريبا.
- تحدثت بصراحة شديدة عن مخاوفنا بشأن ما حدث ومدى أهمية أن يعرف شركاء السعودية الاستراتيجيون أن ذلك لا يمكن أن يحدث ولن يحدث مجددا.
- يجب محاسبة كل من ارتكب الجريمة ومن أمر بها، موضحا أن الإجراءات القانونية جارية حاليا في السعودية.
- وصلت إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك تقدم سريع في التأكد من تقديم الأشخاص المتورطين للعدالة.
تصريحات هانت بشأن الحرب في اليمن:
- هناك فرص لإجراء محادثات لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.
- أكد السعوديون استعدادهم لإجلاء 50 جريحا من مقاتلي الحوثي إلى عمان للعلاج.
- إذا تم حل هذا المشكل فسيجعل ذلك فرصة لمحادثات السلام أكثر واقعية وسيكون أمرا بالغا الأهمية.
خلفيات:
- تأتي زيارة هانت وسط أزمة دبلوماسية دولية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- بدأت حرب اليمن في 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، ثم تصاعدت مع تدخّل التحالف السعودي الإماراتي في مارس / آذار 2015.
- بريطانيا مورد سلاح كبير للسعودية، وساسة معارضون وجماعات حقوقية دعوا الحكومة إلى وقف هذه الصفقات بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين في الضربات الجوية للتحالف في اليمن.
- أدى تدخل التحالف السعودي الإماراتي وعملياته التي قام بها في اليمن إلى تفاقم الوضع في البلد الفقير ومقتل المئات من المدنيين بينهم أطفال.
- مقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف السعودي وتذكر الأمم المتحدة بشكل مستمرّ أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشير إلى أن 14 مليون مدني "على حافة المجاعة".
- منذ نحو أسبوعين، تدور معارك عنيفة في مدينة الحديدة بعدما نجحت القوات الموالية للحكومة في اختراق دفاعات المتمردين والتوغل في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة المطلة على البحر الاحمر.
- المعركة من أجل السيطرة على الحديدة تهدد إمدادات الغذاء لملايين السكان في حال تعطّلت الحركة في ميناء المدينة أو في حال فرضت القوات المهاجمة حصارا على كافة مداخل المدينة ومخارجها .