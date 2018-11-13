المطرب لمسؤول سعودي: أخبر رئيسك أن المهمة انتهت

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ماهر المطرب قال لأحد المسؤولين هاتفيا بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي "أخبر رئيسك أن المهمة انتهت"

أبرز ما ورد في تقرير نيويورك تايمز:

الصحيفة نقلت عن ثلاثة مصادر على صلة بالتحقيقات في مقتل جمال خاشقجي أن الضابط السعودي ماهر المِطرب أحد منفذي الاغتيال اتصل هاتفيا من إسطنبول بمساعد لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان طالبا منه إبلاغ رئيسه بأن المهمة أنجزت.

الأتراك يعتقدون أن الاتصال كان مع أحد مساعدي ولي العهد السعودي.

على الرغم من أن محمد بن سلمان لم يرد في التسجيل، فإن المخابرات الأمريكية تعتقد أن كلمة "رئيسك" كانت إشارة إلى وليّ العهد السعودي.

وصف ضباط استخبارات سابقون أقوال ماهر المطرب بأنها أقوى الأدلة الدامغة في القضية.

غير أن مسؤولا في الاستخبارات المركزية الأمريكية رفض التعليق على ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز التي تعتقد أن السلطات التركية تملك أكثر من تسجيل وأطلعت الأطراف على ما لديها بشكل انتقائي.

الأتراك لم يسمحوا لمديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية باستنساخ التسجيل.

أنقرة لم تسلم التسجيلات لأي جهة محايدة للتأكد من مصداقيتها.

من المرجح أن الأدلة المتزايدة على تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي ستكثف الضغط على البيت الأبيض، الذي يبدو عازما على الاعتماد على عدم وجود دليل ملموس على تورطه للحفاظ على علاقته بولي العهد.

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