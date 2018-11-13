البرلمان التونسي يصادق على تعديل وزاري أثار جدلا واسعا

منح البرلمان التونسي مساء الإثنين، الثقة للوزراء الجدد بحكومة يوسف الشاهد في جلسة استمرت على مدار يوم أمس، ومهد لظهور الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد.

ما القصة؟

صادق البرلمان التونسي على تعديل وزاري تقدّم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ أسبوع وأثار جدلا واسعا وسط أزمة سياسية تمرّ بها البلاد.

صوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ ـ13 المقترحين، كل وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).

شهدت عملية التصويت التي جرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إثر جلسة عامة استمرت لأكثر من عشر ساعات، مشاركة 163 نائبا في عملية التصويت من أصل 217.

التصويت جاء فرديا، إذ تم التصويت على كل وزير، وافترض منح الثقة لكل وزير، حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات وهي أغلبية 109 أصوات.

كتلة نداء تونس لم تشارك (الحزب الحاكم/51 نائبا) في عملية التصويت بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الجلسة ورفضها التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد الأسبوع الماضي.

وواجه يوسف الشاهد بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه (نداء تونس) الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد:

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

التعديل الوزاري هدفه وضع حد للأزمة السياسية في البلاد، وافتقاد حكومته الدعم السياسي في الإصلاحات والحرب على الفساد.

أولويات العمل من خلال التعديل المقترح، تتمثّل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخّم ومحاربة الفساد.

الحكومة تعرّضت لـ "قصف سياسي عشوائي وضجيج ساهما في إرباك العمل الحكومي" .

الكلّ يتحدّث عن أزمة سياسية وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية.

الحكومة عملت طيلة العامين الماضيين، تحت قصف سياسي عشوائي، وأن النيران الصديقة فيه كانت أقوى من نيران المعارضة.

ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15,4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 7,4 في المئة، الأمر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.

وزير يهودي في الحكومة التونسية يثير الجدل:

وزير السياحة التونسي رينيه الطرابلسي- نال ثقة البرلمان