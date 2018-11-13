اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

قالت فصائل المقاومة في قطاع غزة إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي إثر موجة التصعيد الأخيرة التي أعقبت عملية تسلل إسرائيلية لاغتيال قادة بالمقاومة.

ذكر بيان للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أن وقف إطلاق النار جاء إثر جهود مصرية.

الموقف الفلسطيني:

الغرفة المشتركة: جهود مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني.

الغرفة المشتركة: المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني.

هنية: يمكن العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار إذا أوقفت إسرائيل عدوانها.

إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ممكنة، في حال إيقاف إسرائيل لعدوانها.

هنية: في حال توقف الاحتلال عن عدوانه، فيمكن العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار.

هنية: المقاومة دافعت عن شعبها ونفسها أمام العدوان الإسرائيلي، وشعبنا الفلسطيني كعادته احتضن المقاومة بكثير من الصبر والفخر .

الموقف الإسرائيلي:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غرد على موقع تويتر قائلا إن مجلس الوزراء المصغر أوعز للجيش بمواصلة العمليات في غزة "حسب الضرورة".

بيان إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر أمر الجيش بمواصلة الهجمات على غزة "وفق ما تقتضيه الضرورة".

البيان: مجلس الوزراء المصغر أصدر القرار بعد اجتماع استمر ست ساعات ناقش خلاله تصاعد القتال مع قطاع غزة.

خلفية: