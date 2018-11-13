إف بي آي: ارتفاع جرائم الكراهية بنسبة 17% في أمريكا

كشف التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الذي صدر الثلاثاء، ارتفاع جرائم الكراهية في الولايات المتحدة بنسبة 17% في عام 2017 مقارنة بالعام السابق.

أبرز ما جاء في تقرير إف بي آي:

وكالات إنفاذ القانون أبلغت بوقوع 7175 جريمة كراهية في الولايات المتحدة خلال عام 2017، في مقابل 6121 جريمة كراهية وقعت عام 2016.

8493 شخصا ضحية لجرائم الكراهية في عام 2017.

59.6% من الضحايا تعرضوا للاستهداف بسبب أصلهم العرقي أو الإثني، بينما وقع 20.6% ضحية لجرائم الكراهية بسبب أصلهم الديني، في حين كان التوجه الجنسي هو سبب 15.8% من جرائم الكراهية التي تم الإبلاغ عنها في 2017.

تم تصنيف نحو 5 آلاف جريمة كراهية باعتبارها جرائم ضد أشخاص، مثل الترهيب والاعتداء، بينما صُنفت نحو 3 آلاف جريمة كراهية باعتبارها جرائم ضد ممتلكات، مثل التخريب والسرقة والسطو، في حين اعتبرت بعض جرائم الكراهية جرائم ضد أشخاص وفي نفس الوقت ضد ممتلكات.

معاداة السود واليهود والمسلمين:

وفقا للتقرير فقد بلغ عدد ضحايا جرائم الكراهية لأسباب عرقية أو إثنية 5060 شخصا.

أظهر التقرير أن نحو نصف ضحايا جرائم الكراهية المدفوعة بسبب عرقي (48.6%) تعرضوا للاستهداف من أشخاص معادين للسود أو الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية، بينما كان 17.1% من ضحايا جرائم الكراهية في هذه الفئة في حوادث ارتكبها أشخاص معادون للبيض، وتوزعت النسبة الباقية بين المعادين لذوي الأصول اللاتينية والأمريكيين الأصليين وغيرهما.

قال التقرير إن جرائم الكراهية لأسباب دينية استهدفت 1749 شخصا في عام 2017.

58.1% من ضحايا جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية تعرضوا للاستهداف من أشخاص معادين لليهود، بينما كان 18.6% من الضحايا في جرائم ارتكبها معادون للمسلمين، وتوزعت النسبة الباقية بين معادين للكاثوليك وديانات أخرى.

خلفية: