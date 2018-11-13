أمريكا تدرج نجل حسن نصر الله على قائمة "الإرهابيين العالميين"

قالت السلطات الأمريكية إنها أدرجت عددا من الأفراد والكيانات المرتبطة بحزب الله اللبناني، من بينهم جواد، نجل حسن نصر الله الأمين العام للحزب، على قائمتها "للإرهابيين العالميين".
التفاصيل:
- وزارة الخارجية الأمريكية وصفت جواد نصر الله بأنه "القائد الصاعد" للحزب.
- الوزارة قالت إن جواد قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص "لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية" المحتلة.
- الخارجية الأمريكية أضافت كذلك كتائب المجاهدين في الأراضي الفلسطينية إلى قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية".
- الوزارة قالت إن التصنيفات "تسعى إلى حرمان حزب الله وكتائب المجاهدين من الموارد للتخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".
- بموجب هذه التصنيفات، يمكن للإدارة الأمريكية تجميد أي أصول يملكها المدرجون على القائمة في أي أراض تخضع للقوانين الأمريكية، وتحظر على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل معهم.
- العقوبات الأمريكية شملت أيضا أربعة أشخاص قالت إنهم على صلة بحزب الله، إلى قائمتها "للإرهاب".
- وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن الأربعة "يقودون وينسقون أنشطة (حزب الله) على مستوى العمليات والمعلومات والتمويل في العراق".
- الأربعة هم: شبل محسن عبيد الزيدي ويوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني ومحمد عبد الهادي فرحات.
- يحمل الزيدي الجنسية العراقية بينما يحمل الآخرون الجنسية اللبنانية.
- الوزارة اتهمت الزيدي بتهريب النفط من إيران، ومن إيران إلى سوريا وبجمع تبرعات لحزب الله وإرسال مقاتلين إلى سوريا لصالح الحرس الثوري الإيراني.
- واشنطن أقرت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعديلات على قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الذي صدر في عام 2015 بهدف قطع مصادر تمويل حزب الله في جميع أنحاء العالم، وقد فُرضت العقوبات على الأربعة بموجب هذا القانون.
- الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في وقت سابق هذا العام إن الضغط الأمريكي المتزايد على حزب الله لن يؤتي ثماره.