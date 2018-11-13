أمريكا تدرج نجل حسن نصر الله على قائمة "الإرهابيين العالميين"

قالت السلطات الأمريكية إنها أدرجت عددا من الأفراد والكيانات المرتبطة بحزب الله اللبناني، من بينهم جواد، نجل حسن نصر الله الأمين العام للحزب، على قائمتها "للإرهابيين العالميين".

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