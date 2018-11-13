أردوغان لترمب: الأمر بقتل خاشقجي جاء من السلطات العليا بالسعودية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بحث جريمة قتل خاشقجي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال العشاء في باريس، وإنه أشرك الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية في الحديث.

أبرز تصريحات أردوغان حول حديثه مع ترمب وميركل وماكرون حول مقتل خاشقجي:

شرحت لهم رؤيتنا بشأن جريمة خاشقجي والتي أوضحتها بمقالي في واشنطن بوست

قلت لترمب وماكرون وميركل إن جريمة خاشقجي كانت معدة مسبقا وأمر القتل جاء من السلطات العليا بالسعودية

أكن احتراما للملك سلمان ولا أعتقد أن له دورا في قتل خاشقجي لكن يجب الكشف عمن أعطى الأوامر.

أسمعنا التسجيلات الصوتية لكل من أراد منا هذه الأشرطة ومخابراتنا لم تخف أي شيء عن أحد.

أسمعنا الجميع التسجيلات بمن فيهم السعودية وأمريكا وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا وكل من أراد.

على الأشخاص الذين اعتقلوا أن يتحدثوا ويقولوا من أصدر لهم أمر قتل خاشقجي.

ممثل مخابرات السعودية صعق عند سماعه التسجيلات بشأن قتل خاشقجي.

ممثل مخابرات السعودية قال أعتقد أن الفاعل تناول الهيروين فلا يقوم بذلك سوى من تناول الهيروين.

النائب العام السعودي رغم كل ما حصل عليه من معلومات ووثائق لكنه غير قادر على اتخاذ قرار.

ولي العهد السعودي أبلغ موفدينا أنه سيكشف موضوع قتل خاشقجي وسيعمل ما يجب وننتظر ذلك.

هناك شخص مسؤول عن الجريمة عدا الـ 18 وهو من أصدر الأوامر ويجب الكشف عنه.

نطالب بإجابات عن مصير جثمان خاشقجي وبالكشف عن مكان دفنه إن تم ذلك.

لا نعرف ما إذا تم تقطيع جثة جمال خاشقجي وتهريبها إلى خارج تركيا.

سنواصل تعقب موضوع قتل خاشقجي على المستوى الدولي.

مدعي عام الجمهورية طلب من السلطات السعودية محاكمة المشتبه بهم في تركيا.

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