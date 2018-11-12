محكمة مصرية تعاقب محافظا سابقا بالسجن 10 سنوات بتهمة الرشوة

النيابة العامة قالت في بيان إن التحقيقات أثبتت حصول رئيس مجلس إدارة الشركة السابق على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار) نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.