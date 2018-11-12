محكمة مصرية تعاقب محافظا سابقا بالسجن 10 سنوات بتهمة الرشوة

قضت محكمة مصرية بمعاقبة محافظ سابق بالسجن 10 سنوات وتغريمه أكثر من 800 ألف دولار بتهمة طلب رشوة، كما قضت بإعفاء متهمين آخرين من العقوبة ومصادرة مبلغ الرشوة.
التفاصيل:
- قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط بالسجن المشدد 10سنوات وتغريمه 15 مليون جنيه (أكثر من 835 ألف دولار) بعد إدانته بتلقي رشوة أثناء توليه المنصب.
- الحكم تضمن أيضا مصادرة مبلغ الرشوة وإعفاء متهمين آخرين في القضية وهما الراشي عاصم أحمد فتحي مقدم الرشوة والوسيط أحمد سعيد مبارك من العقوبة بعد اعترافهما على المحافظ السابق وذلك وفقا للقانون الخاص بهذا النوع من القضايا.
- النائب العام قرر في مارس/ آذار الماضي إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية لتورط عبد الباسط "بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر".
- مصادر قضائية ووسائل إعلام رسمية ذكرت في وقت سابق أن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه.
- هيئة الرقابة الإدارية المصرية (جهاز رقابي) أعلنت في يناير/ كانون الثاني القبض على عبد الباسط ورجلي أعمال على خلفية القضية.
- يحق لعبد الباسط الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
خلفية:
- مصر احتلت المركز 117 من بين 180 دولة في مؤشر مكافحة الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017، متراجعة من المركز 108 في 2016، وكانت تحتل المركز 88 في العام 2015.
- الحكومة المصرية تقول إنها لا تتهاون في مكافحة الفساد وقدمت عددا من كبار المسؤولين للمحاكمة خلال السنوات القليلة الماضية بتهم تتعلق بالفساد من بينهم وزير سابق للزراعة.
- النائب العام المصري أمر هذا الأسبوع بإحالة الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تلقي رشوة أو تقديمها أو التوسط فيها.
- النيابة العامة قالت في بيان إن التحقيقات أثبتت حصول رئيس مجلس إدارة الشركة السابق على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار) نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.