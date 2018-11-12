شاهد: تفاصيل اعتقال أميرين سعوديين وتدخل ماكرون من أجلهما

كشف إيلي حاتم، محامي الأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود، عن تفاصيل مثيرة عما يتعرض له موكلاه في السعودية منذ بداية العام الجاري.

وأكد حاتم في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن موكله معتقل في السعودية منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي مع والده، وأن السلطات الفرنسية تدخلت في محاولة للإفراج عن الأميرين.

أبرز ما قاله محامي الأمير السعودي:

الأمير سلمان اعتُقل بعد أن تم استدعاؤه إلى القصر الملكي مع والده من جانب ولي العهد محمد بن سلمان.

حدث نوع من الشجار بين الأمير سلمان وولي العهد السعودي بسبب وجود غيرة من جانب محمد بن سلمان تجاه الأمير سلمان.

الأمير سلمان حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا، وهو حاصل على ميدالية الاستحقاق برتبة ضابط من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي. ووالده كان يعمل في البلاط الملكي في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز.

الأمير سلمان لم يكن له طموح سياسي لكن كان يريد إبراز صورة السعودية باعتبارها بلدا عربيا مهما.

الأمير عبد العزيز والد الأمير سلمان أخبرني أن ابنه تعرض للضرب أمامه وأمام محمد بن سلمان من جانب حراس ولي العهد الذين اصطحبوه بعد ذلك معهم واختفى منذ ذلك الحين.

الأمير عبد العزيز اختفى أيضا بعد اعتقال نجله منذ السابع من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

كتبت رسائل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص القضية.

مكتب ماكرون تجاوب مع رسائلي وقال لي مدير مكتبه إنه سيتابع هذه القضية وإنه طلب من وزير الخارجية متابعة القضية.

السلطات السعودية لم تتجاوب حتى الآن مع الأسئلة الموجهة إليها.

الأمير سلمان ووالده محتجزان في سجن بالسعودية ويسمح لهما بالاتصال لعدة دقائق فقط مع ذويهما.

لا توجد أية مطالبات من السلطات السعودية للأميرين المحتجزين بدفع أي أموال مقابل الإفراج عنهما مثلما حدث مع معتقلي فندق ريتزكارلتون من الأمراء ورجال الأعمال.

المملكة تقوم بتشويه سمعتها وصورتها.

أسرة الأميرين متخوفة من مصيرهما خاصة بعدما حدث مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

محمد بن سلمان يتعامل مع الأمور كمراهق وليس كمسؤول.

أتخوف على حياة الأميرين داخل السجن وأن يتعرضا لمكروه هناك.

أصداء قضية اختفاء الأمير سلمان: