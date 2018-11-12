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شاهد| ترودو: كندا تعمل مع حلفائها للخطوة المقبلة تجاه السعودية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
12/11/2018

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في إسطنبول مطلع الشهر الماضي.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي بباريس (الإثنين):
  • أوضح ترودو أن المخابرات الكندية استمعت للتسجيلات لكنه لم يستمع لها شخصيا.
  • تعمل وكالات المخابرات الكندية عن كثب مع المخابرات التركية في هذه القضية.
  • كندا مطلعة تماما على ما لدى تركيا وتحدثت مع أردوغان قبل أسبوعين.
  • في باريس تبادلنا الحديث بشكل قصير وشكرت أردوغان على قوة رده على الوضع المتعلق بخاشقجي.
  • مسؤولون بالمخابرات الكندية استمعوا للتسجيلات التركية لكنني شخصيا لم أستمع إليها.
  • ما زلنا منخرطين مع حلفائنا في التحقيقات المتعلقة بتحديد المسؤول عن قتل جمال خاشقجي.
  • نجري مناقشات مع حلفائنا المتفقين معنا في أسلوب التفكير بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بالسعودية.
خلفيات:
  • قتل خاشقجي الذي كان ينتقد سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية في إسطنبول على يد فريق جاء من الرياض.
  • بعد إنكار دام أسبوعين، أقرت السلطات السعودية بأن القتل كان متعمدا، لكنها لم تكشف عن مصير جثة خاشقجي.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال مطلع الأسبوع إن تسجيلات صوتية لعملية القتل قُدمت لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا .
  • في أغسطس/ آب الماضي نشبت أزمة دبلوماسية بين كندا والسعودية، جمدت فيها الأخيرة تعاملاتها التجارية وطردت السفير الكندي لديها بعد مطالبات كندية بالإفراج الفوري عن نشطاء في مجال حقوق المرأة.
المصدر : وكالات
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