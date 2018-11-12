شاهد| ترودو: كندا تعمل مع حلفائها للخطوة المقبلة تجاه السعودية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في إسطنبول مطلع الشهر الماضي.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي بباريس (الإثنين):

أوضح ترودو أن المخابرات الكندية استمعت للتسجيلات لكنه لم يستمع لها شخصيا.

تعمل وكالات المخابرات الكندية عن كثب مع المخابرات التركية في هذه القضية.

كندا مطلعة تماما على ما لدى تركيا وتحدثت مع أردوغان قبل أسبوعين.

في باريس تبادلنا الحديث بشكل قصير وشكرت أردوغان على قوة رده على الوضع المتعلق بخاشقجي.

مسؤولون بالمخابرات الكندية استمعوا للتسجيلات التركية لكنني شخصيا لم أستمع إليها.

ما زلنا منخرطين مع حلفائنا في التحقيقات المتعلقة بتحديد المسؤول عن قتل جمال خاشقجي.

نجري مناقشات مع حلفائنا المتفقين معنا في أسلوب التفكير بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بالسعودية.

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