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سياسة|فلسطين

شاهد: الجزيرة مباشر تسجل لحظة قصف الاحتلال لفضائية الأقصى

12/11/2018

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر قناة الأقصى الفلسطينية الفضائية في قطاع غزة مساء الاثنين بعد يوم من عملية إسرائيلية فاشلة أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي واستشهاد 7 فلسطينيين.

وسجلت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة استهداف مقر قناة الأقصى الفضائية، التابعة لحركة حماس، بعدة صواريخ نحو الساعة 22:07 بالتوقيت المحلي. 

وتوترت الأوضاع الأمنية في القطاع على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي يبدو أنه كان يسعى لتنفيذ عملية أمنية نوعية داخل قطاع غزة، لكن عناصر المقاومة تصدت له، كما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على مستوطنات إسرائيلية ردا على غارات الاحتلال على القطاع.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم:
  • إصابة  19 إسرائيليا في قصف صاروخي للمقاومة الفلسطينية على المستوطنات المتاخمة لغزة.
  • استشهاد فلسطينيين إثنين وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
  • الناطق باسم جيش الاحتلال: إطلاق 80 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل والقبة الحديدية اعترضت عددا منها.
  • الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن قصف مواقع ومستوطنات الاحتلال ردا على استشهاد 7 مقاومين.
  • الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تهدد بزيادة مدى وكثافة قصفها إذا واصل الاحتلال عدوانه.
  • مراسل الجزيرة: نتنياهو ووزير دفاعه يجريان مشاورات عاجلة في مقر وزارة الدفاع بعد تطورات غزة.
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو المستوطنين على حدود غزة إلى التوجه للملاجئ.
  • صافرات الإنذار تدوي في عسقلان والخليل ومنطقة البحر الميت والنقب الغربي.
  • صافرات الإنذار تدوي في منطقة عين جدي على البحر الميت على بعد 96 كيلومترا من غزة.
  • الخارجية الروسية تحذر من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في غزة وتدعو لوقف إطلاق النار.
المصدر : الجزيرة مباشر
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