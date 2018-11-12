شاهد: الجزيرة مباشر تسجل لحظة قصف الاحتلال لفضائية الأقصى

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر قناة الأقصى الفلسطينية الفضائية في قطاع غزة مساء الاثنين بعد يوم من عملية إسرائيلية فاشلة أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي واستشهاد 7 فلسطينيين.

وسجلت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة استهداف مقر قناة الأقصى الفضائية، التابعة لحركة حماس، بعدة صواريخ نحو الساعة 22:07 بالتوقيت المحلي.

وتوترت الأوضاع الأمنية في القطاع على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي يبدو أنه كان يسعى لتنفيذ عملية أمنية نوعية داخل قطاع غزة، لكن عناصر المقاومة تصدت له، كما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على مستوطنات إسرائيلية ردا على غارات الاحتلال على القطاع.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم: