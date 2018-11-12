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سياسة

حاول الاحتلال اختطافه وفشل.. من هو الشهيد نور بركة؟

الشهيد نور الدين بركة أحد قادة كتائب عز الدين القسام
الشهيد نور الدين بركة أحد قادة كتائب عز الدين القسام
12/11/2018

استشهد 7 فلسطينيين، أحدهم نور بركة، القيادي في كتاب عز الدين القسام، بينما أصيب آخرون خلال عملية عسكرية إسرائيلية فاشلة داخل قطاع غزة.

من هو الشهيد القسامي بركة؟
  • هو القائد بكتائب عز الدين القسام نور الدين محمد بركة، يبلغ من العمر (37 عامًا) ونشأ في أسرة معروفة بدعم المقاومة وحب العلم.
  • درس الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بغزة وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن في رسالة عنونها بـ"الإهمال في العمل الجهادي".
  • متزوج وأب لستة أطفال وعرف كإمام في مساجد محافظة خانيونس.
  • قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه التحق بكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل بلوغه الـ 18 من عمره.

 

قاد بركة عمليات المقاومة للتصدي لاجتياحات جيش الاحتلال خلال حروبه على غزة
  • قاد بركة عمليات المقاومة في التصدي للاجتياحات البرية لجيش الاحتلال خلال حروبه على القطاع عامي 2008 و2014.
  •  أحد أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام، والقائد الميداني لها في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.
  • قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهدف من العملية الخاصة التي قامت بها مساء الأحد كان اختطافه، لكنها فشلت واستشهد بركة أثناء تصديه للقوة الإسرائيلية.
  • منذ الإعلان عن استشهادة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في غزة بمنشورات تتحدث عن تاريخه في المقاومة وعمله الدعوي والتزامه الديني الكبير.

رثاء شقيقة بركة:
  • رثت إيمان شقيقة الشهيد نور بركة شقيقها قائلة "يشهد الله أنّك الأنقى والأتقى والأصدق، لا يمكن للكلمات التي تصفك؛ فو الله أنّي أحبّك يا روحي (…) سأبقى أخبرهم عنك، عن بطولاتك، عن إخلاصك، عن غيرتك علينا وحبك العميق لنا ولي على وجه الخصوص، كنتَ تحرص كلّ الحرص لنا (…) لروحك ألف سلام".

 

أسماء الشهداء الآخرين في العملية الإسرائيلية الفاشلة:
  • محمد ماجد موسى القرا (23 عاما).
  • علاء الدين محمد قويدر (22 عاما).
  • مصطفى حسن محمد أبو عودة (21 عاما).
  • محمود عطا الله مصبح (25 عاما).
  • عمر ناجي أبو خاطر (21 عاما).
  • علاء الدين فوزي فسيفس (24 عاما).
المصدر : الجزيرة مباشر
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