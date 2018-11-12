بومبيو: أمريكا ستحاسب كل من شارك في قتل خاشقجي

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مرة أخرى بأن الولايات المتحدة ستحاسب كل من شارك في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
أبرز ما ورد في الاتصال الهاتفي بين بومبيو وابن سلمان:
- بومبيو شدّد على أن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المتورطين في مقتل جمال خاشقجي.
- بومبيو أبلغ ابن سلمان أنه يجب على السعودية أن تفعل المثل.
- وزير الخارجية الأمريكي كرر دعوة بلاده إلى وقف الأعمال في اليمن.
- الوزير دعا إلى جلوس جميع الأطراف إلى الطاولة من أجل التفاوض على حل سياسي للصراع تحت رعاية المبعوث الأممي (مارتن غريفيث)".
مقتل خاشقجي:
- بعد إنكار دام لـ 18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.
- أعلنت السعودية توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
- قوبلت الرواية السعودية بتشكيك واسع، وسط مطالبات بالكشف عن مصير جثة خاشقجي.
- النيابة العامة التركية أكدت أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج.
- النيابة العامة التركية أكدت أن الجثة جرى تقطيعها والتخلص منها في عملية مدبرة.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إن الأمر بقتل خاشقجي "جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية".
- لكن ولي العهد السعودي نفى أي معرفة مسبقة بجريمة القتل.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده قدمت تسجيلات مقتل خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.