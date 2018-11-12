بومبيو: أمريكا ستحاسب كل من شارك في قتل خاشقجي

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مرة أخرى بأن الولايات المتحدة ستحاسب كل من شارك في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز ما ورد في الاتصال الهاتفي بين بومبيو وابن سلمان:

بومبيو شدّد على أن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المتورطين في مقتل جمال خاشقجي.

بومبيو أبلغ ابن سلمان أنه يجب على السعودية أن تفعل المثل.

وزير الخارجية الأمريكي كرر دعوة بلاده إلى وقف الأعمال في اليمن.

الوزير دعا إلى جلوس جميع الأطراف إلى الطاولة من أجل التفاوض على حل سياسي للصراع تحت رعاية المبعوث الأممي (مارتن غريفيث)".

مقتل خاشقجي: