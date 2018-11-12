بريطانيا تدعو السعودية للعدالة بقضية خاشقجي وإنهاء الحرب باليمن

يزور وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السعودية والإمارات اليوم الإثنين للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن، ودعوة قادة السعودية للتعاون في التحقيق بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
اليمن وخاشقجي:
- الجولة الخليجية تأتي في وقت تواجه فيه الرياض بالفعل تدقيقًا بشأن القتلى المدنيين في الغارات الجوية باليمن فضلًا عن انتقادات عالمية وعقوبات محتملة بشأن مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
- بريطانيا دعت إلى إجراء تحقيق "مقنع" في مقتل خاشقجي وحثت على اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاولة إنهاء الأعمال القتالية في اليمن وإيجاد حل سياسي للحرب هناك.
- هانت هو أول وزير بريطاني يزور السعودية منذ مقتل خاشقجي قبل شهر.
- وفي الإمارات، سيتطرّق وزير الخارجية البريطاني إلى المعارك الدائرة في اليمن بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ويساندها تحالف عسكري بقيادة الرياض.
- هانت سيبحث أيضًا في قضيّة البريطاني ماثيو هيدجز المتّهم بالتجسّس في الإمارات، بحسب بيان للخارجية البريطانية.
- وزارة الخارجية قالت إن هانت سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونائب الرئيس اليمني علي محسن ووزير الخارجية خالد اليماني.
أبرز ما ورد في بيان وزير الخارجية البريطاني:
- التكلفة البشرية للحرب في اليمن هائلة في ظل ملايين المشردين والمجاعة والأمراض وسنوات من إراقة الدماء.
- الحل الوحيد الآن هو اتخاذ قرار سياسي بتنحية السلاح والسعي إلى السلام.
- أسافر اليوم إلى الخليج لمطالبة جميع الأطراف بالالتزام بهذه العملية.
- يظل المجتمع الدولي متحدًا في الصدمة والغضب من القتل الوحشي لجمال خاشقجي قبل شهر.
- من غير المقبول بوضوح أن تظل الملابسات الكاملة وراء قتل خاشقجي غير واضحة.
- نشجع السلطات السعودية على التعاون الكامل مع التحقيق التركي في مقتل خاشقجي حتى نحقق العدالة لعائلته.
خلفية:
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الأحد على أن الولايات المتحدة ستحاسب كل المتورطين في مقتل خاشقجي، وأن على السعودية فعل الشيء ذاته.
- بومبيو جدد أيضًا دعوة واشنطن لوقف القتال وجلوس كل الأطراف على طاولة المفاوضات؛ لإيجاد حل سلمي للنزاع في اليمن، تحت إشراف المبعوث الأممي، في الوقت الذي تحتدم فيه حرب شوارع بالحديْدة.
- مساء السبت، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مناقشات، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس بشأن الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الماضي بإسطنبول.
- أردوغان أكد، خلال مؤتمر متلفز السبت، وجود تسجيلات تتعلق بقتل خاشقجي، مشيرًا إلى أنه أطلع الرياض وواشنطن وباريس وبريطانيا وألمانيا عليها.
- في وقت سابق، أكد أردوغان أنّ الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.
- كان ياسين أقطاي، مستشار أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن جثة خاشقجي تم تقطيعها قبل إذابتها بالحمض. وتشير الصحافة التركية والغربية القريبة إلى مسؤولية مباشرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الجريمة.