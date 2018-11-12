بريطانيا تدعو السعودية للعدالة بقضية خاشقجي وإنهاء الحرب باليمن

يزور وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السعودية والإمارات اليوم الإثنين للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن، ودعوة قادة السعودية للتعاون في التحقيق بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

اليمن وخاشقجي:

الجولة الخليجية تأتي في وقت تواجه فيه الرياض بالفعل تدقيقًا بشأن القتلى المدنيين في الغارات الجوية باليمن فضلًا عن انتقادات عالمية وعقوبات محتملة بشأن مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول .

بريطانيا دعت إلى إجراء تحقيق "مقنع" في مقتل خاشقجي وحثت على اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاولة إنهاء الأعمال القتالية في اليمن وإيجاد حل سياسي للحرب هناك .

هانت هو أول وزير بريطاني يزور السعودية منذ مقتل خاشقجي قبل شهر.

وفي الإمارات، سيتطرّق وزير الخارجية البريطاني إلى المعارك الدائرة في اليمن بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ويساندها تحالف عسكري بقيادة الرياض.

هانت سيبحث أيضًا في قضيّة البريطاني ماثيو هيدجز المتّهم بالتجسّس في الإمارات، بحسب بيان للخارجية البريطانية.

وزارة الخارجية قالت إن هانت سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونائب الرئيس اليمني علي محسن ووزير الخارجية خالد اليماني.

أبرز ما ورد في بيان وزير الخارجية البريطاني:

التكلفة البشرية للحرب في اليمن هائلة في ظل ملايين المشردين والمجاعة والأمراض وسنوات من إراقة الدماء.

الحل الوحيد الآن هو اتخاذ قرار سياسي بتنحية السلاح والسعي إلى السلام.

أسافر اليوم إلى الخليج لمطالبة جميع الأطراف بالالتزام بهذه العملية.

يظل المجتمع الدولي متحدًا في الصدمة والغضب من القتل الوحشي لجمال خاشقجي قبل شهر.

من غير المقبول بوضوح أن تظل الملابسات الكاملة وراء قتل خاشقجي غير واضحة.

نشجع السلطات السعودية على التعاون الكامل مع التحقيق التركي في مقتل خاشقجي حتى نحقق العدالة لعائلته.

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