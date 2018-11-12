العفو الدولية تجرّد زعيمة ميانمار من جائزة "سفير الضمير"

كانت أونغ سان سو كي في ذلك الوقت تخضع للإقامة الجبرية، وقد رُفعت عنها منذ 8 سنوات، وتمكنت من قبول الجائزة عام 2013، حيث وجهت كلمة لمنظمة العفو الدولية في ذلك الوقت قالت فيها: "لا تبتعدوا بعيونكم وقلوبكم عنا، وساعدونا على أن نكون البلد الذي يُدمج فيه الأمل والتاريخ معاً".