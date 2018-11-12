العفو الدولية تجرّد زعيمة ميانمار من جائزة "سفير الضمير"

جردت منظمة العفو الدولية زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي من جائزة "سفير الضمير" الرفيعة التي منحتها لها المنظمة عام 2009.
التفاصيل:
- قالت المنظمة (الاثنين) إن الأمين العام لها كومي نايدو وجه رسالة (الأحد) إلى أونغ سان سو كي لإبلاغها بأن المنظمة ستسحب الجائزة التي منحت لها عام 2009.
- بررت المنظمة سحب الجائزة بأنها تشعر بخيبة الأمل حيال أونغ سان سو كي لأن زعيمة ميانمار "لم تستخدم سلطتها السياسية والأخلاقية لحماية حقوق الإنسان، أو تحقيق العدالة أو المساواة في ميانمار نتيجة لما أبدته من لامبالاة، فيما يبدو، بالفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار، وتصاعد عدم التسامح مع حرية التعبير".
- كتب الأمين العام للمنظمة كومي نايدو في رسالته إلى زعيمة ميانمار: "بصفتكم سفيرة ضمير لمنظمة العفو الدولية، فقد كان توقعنا هو أنكم ستستمرون في استخدام سلطتكم المعنوية للوقوف ضد الظلم أينما تشاهدونه يقع، وخصوصاً داخل ميانمار نفسها. واليوم، نشعر بالاستياء الشديد لأنكم أصبحتم لا تمثلون رمزًا للأمل والشجاعة، والدفاع الخالد عن حقوق الإنسان. ولا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تبرر وضعكم المستمر كونكم حائزين على جائزة سفير الضمير. ولذا، فإننا ببالغ الحزن والأسى نسحب تلك الجائزة منكم".
- قال نايدو في بيان: "إن إنكارها لخطورة وحجم الفظائع يعني أنه لا يوجد أمل يذكر لتحسين الوضع بالنسبة لمئات الآلاف من الروهينغيا الذين يعيشون في طي النسيان في بنغلاديش، أو لمئات الآلاف من الروهينغيا الذين بقوا في ولاية أراكان".
خلفية:
- كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت مرارا تقاعس أونغ سان سو كي وحكومتها عن التحدث علناً عن الفظائع العسكرية التي ارتكبت ضد سكان الروهينغيا في ولاية أراكان (راخين)، والذين عاشوا لسنوات تحت نظام من الفصل والتمييز العنصريين.
- خلال حملة العنف التي شنت ضد الروهينغيا من أغسطس/آب 2017، قتلت قوات الأمن في ميانمار الآلاف، واغتصبت النساء والفتيات، واحتجزت وعذبت الرجال والصبيان، وأحرقت مئات المنازل والقرى بالكامل. وفر أكثر من 720 ألف من الروهنيغيا إلى بنغلاديش، وفقا لتقرير للأمم المتحدة دعا إلى إجراء التحقيق مع كبار المسؤولين العسكريين ومحاكمتهم على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
- أوضحت العفو الدولية أنه رغم أن الحكومة المدنية لا تملك السيطرة على الجيش، فإن أونغ سان سو كي وإدارتها يحميان قوات الأمن من المساءلة عن طريق الرفض أو التقليل من شأن مزاعم ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وعرقلة إجراء التحقيقات الدولية في تلك الانتهاكات.
- أوضحت المنظمة الحقوقية أن حكومة أونغ سان سو كي قد حشدت مشاعر العداء ضد الروهينغيا، واصفة إياهم بـ "الإرهابيين"، واتهمتهم بحرق منازلهم، وبالادعاء بوقوع عمليات الاغتصاب كما نشرت وسائل الإعلام الحكومية مقالات تحريضية ومهينة للكرامة الإنسانية تشير إلى الروهينغيا على أنهم "براغيث بشرية مقيتة" و"أشواك" يجب انتزاعها.
- مُنحت أونغ سان سو كي قد مُنحت لقب سفيرة الضمير لمنظمة العفو الدولية عام 2009، تقديراً لنضالها السلمي وغير العنيف من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- كانت أونغ سان سو كي في ذلك الوقت تخضع للإقامة الجبرية، وقد رُفعت عنها منذ 8 سنوات، وتمكنت من قبول الجائزة عام 2013، حيث وجهت كلمة لمنظمة العفو الدولية في ذلك الوقت قالت فيها: "لا تبتعدوا بعيونكم وقلوبكم عنا، وساعدونا على أن نكون البلد الذي يُدمج فيه الأمل والتاريخ معاً".