الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط خلال تنفيذ عملية اغتيال بغزة

أعلن الجيش الاسرائيلي أن ضابطا قد قُتل، وأصيب آخر، بجروح متوسطة في العملية التي نفذها داخل قطاع غزة مساء الأحد.
ما القصة؟
- قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل قطاع غزة، لاغتيال لأحد قادة كتائب عز الدين القسام شرقي خان يونس.
- جيش الاحتلال اعترف بمقتل أحد ضباطه وإصابة آخر بجروح متوسطة خلال تنفيذ عملية الاغتيال.
- استشهد 7 فلسطينيين، أحدهم قيادي في كتاب عز الدين القسام، وأصيب آخرون خلال العملية.
- جيش الاحتلال قال إنه شن عشرات الغارات على قطاع غزة.
أبرز ما ورد في بيان كتائب القسام حول العملية:
- قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قطاع غزة واغتالت أحد قادتها.
- القوة الإسرائيلية تسللت في سيارة مدنية إلى منطقة بعمق 3 كيلومترات شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وقامت باغتيال القائد القسامي نور بركة.
- بعد اكتشاف تسلل القوة قام عناصر الكتائب بمطاردتها والتعامل معها.
- الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات قصفٍ لجنوب قطاع غزة للتغطية على انسحاب القوة ما أدى إلى استشهاد عددٍ من الفلسطينيين.
- الحدث لا يزال مستمرا وتقوم "قوات كتائب القسام بالتعامل معه".
نتنياهو يعود من باريس:
- هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات أمنية بعد "حادث غزة".
- قرر نتنياهو تقصير زيارته التي يجريها حاليا إلى باريس والعودة لإسرائيل الليلة الماضية، على خلفية الأحداث الأمنية بالقطاع، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
- بدورها، أمرت "الجبهة الداخلية" في الجيش الإسرائيلي جميع سكان غلاف قطاع غزة بالبقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وذلك بسبب التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة.