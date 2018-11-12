البث الحي
سياسة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط خلال تنفيذ عملية اغتيال بغزة

قتل الضابط الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية اغتيال في قطاع غزة ـ أرشيف
قتل الضابط الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية اغتيال في قطاع غزة ـ أرشيف
12/11/2018

أعلن الجيش الاسرائيلي أن ضابطا قد قُتل، وأصيب آخر، بجروح متوسطة في العملية التي نفذها داخل قطاع غزة مساء الأحد.

ما القصة؟
  • قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل قطاع غزة، لاغتيال لأحد قادة كتائب عز الدين القسام شرقي خان يونس.
  • جيش الاحتلال اعترف بمقتل أحد ضباطه وإصابة آخر بجروح متوسطة خلال تنفيذ عملية الاغتيال.
  • استشهد 7 فلسطينيين، أحدهم قيادي في كتاب عز الدين القسام، وأصيب آخرون خلال العملية.
  • جيش الاحتلال قال إنه شن عشرات الغارات على قطاع غزة.
أبرز ما ورد في بيان كتائب القسام حول العملية:
  • قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قطاع غزة واغتالت أحد قادتها.
  • القوة الإسرائيلية تسللت في سيارة مدنية إلى منطقة بعمق 3 كيلومترات شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وقامت باغتيال القائد القسامي نور بركة.
  • بعد اكتشاف تسلل القوة قام عناصر الكتائب بمطاردتها والتعامل معها.
  • الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات قصفٍ لجنوب قطاع غزة للتغطية على انسحاب القوة ما أدى إلى استشهاد عددٍ من الفلسطينيين.
  • الحدث لا يزال مستمرا وتقوم "قوات كتائب القسام بالتعامل معه".
نتنياهو يعود من باريس:
  • هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات أمنية بعد "حادث غزة".
  • قرر نتنياهو تقصير زيارته التي يجريها حاليا إلى باريس والعودة لإسرائيل الليلة الماضية، على خلفية الأحداث الأمنية بالقطاع، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
  • بدورها، أمرت "الجبهة الداخلية" في الجيش الإسرائيلي جميع سكان غلاف قطاع غزة بالبقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وذلك بسبب التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة. 
المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي