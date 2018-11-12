استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة

حملت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصعيد الأوضاع بعد العملية، وأكدت في بيان بعد اجتماعها اليوم الاثنين أن المقاومة قادرةٌ على صد الاعتداءات الإسرائيلية.