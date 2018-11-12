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سياسة

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة

12/11/2018

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون اليوم الاثنين في قصف للاحتلال لقطاع غزة، بينما واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية رشق مستوطنات إسرائيلية ما تسبب في وقوع عدة إصابات بين الإسرائيليين.

التفاصيل:
  • قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
  • قال القدرة إن الشهداء هم: محمد زكريا إسماعيل التتري (27 عاما) ومحمد زهدي حسن عودة (22 عاما) وحمد محمد موسى النحال (23 عاما).
  • أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق أكثر من 200 صاروخ وقذيفة من غزة على مناطق عدة، ما أسفر عن إصابة 19 إسرائيليا على الأقل.
  • قالت قنوات تلفزيونية إسرائيلية إن قذيفة هاون فلسطينية أطلقت من قطاع غزة دمرت حافلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.
  • عرضت القنوات التلفزيونية لقطات للحافلة التي اشتعلت بها النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة منها إلى السماء وومضات ضوء في مكان انفجارات تمثل اعتراض منظومة الدفاع الإسرائيلية القبة الحديدية لصواريخ.
  • جيش الاحتلال طلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ، بينما دوت صافرات الإنذار في منطقة عين جدي على البحر الميت على بعد 96 كيلومترا من غزة.
خلفية:
  • واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية قصف مواقع إسرائيلية ردا على عملية إسرائيلية فاشلة في قطاع غزة مساء الأحد استشهد فيها أحد قادة كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وستة فلسطينيين آخرين، بينما قتل ضابط برتبة كولونيل بالجيش الإسرائيلي وأصيب آخر.
  • حملت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصعيد الأوضاع بعد العملية، وأكدت في بيان بعد اجتماعها اليوم الاثنين أن المقاومة قادرةٌ على صد الاعتداءات الإسرائيلية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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