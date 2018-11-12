أنقرة: اتهامات فرنسا لأردوغان غير مقبولة

قالت الرئاسة التركية إن الاتهامات الفرنسية للرئيس رجب طيب أردوغان "بالتلاعب السياسي" في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي "أمر غير مقبول".

بيان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون:

أنقرة أطلعت في 24 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ممثلاً للاستخبارات الفرنسية على تسجيلات صوتية تتعلق بمقتل خاشقجي.

قدمت السلطات التركية للمسؤول الفرنسي معلومات مفصلة بينها تفاصيل التسجيلات الصوتية مكتوبة.

إن كان التواصل مقطوعا بين المؤسسات الفرنسية فهذه مشكلة فرنسية وليست تركية.

لولا المساعي التركية الحازمة لتمت التغطية على حادثة مقتل خاشقجي منذ زمن.

تركيا تواصل جهودها من أجل كشف كل تفاصيل جريمة خاشقجي بما فيها الآمر بإرتكاب الجريمة.

مشاركة الأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجي مع المسؤولين في عدة دول صديقة، يعكس النوايا التركية في الكشف عن ملابسات الجريمة.

تركيا تهدف للكشف عن كافة ملابسات جريمة خاشقجي بما في ذلك الشخص الذي أصدر أمر القتل.

ندعو كافة أعضاء المجتمع الدولي وعلى رأسهم فرنسا، لاتخاذ خطوات تساهم في تحقيق هذا الهدف.

اتهامات فرنسية:

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال إنه "لا علم له" بوجود معلومات تركية لدى السلطات الفرنسية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ردا على سؤال بشأن احتمال كذب أردوغان بهذا الشأن، قال الوزير الفرنسي إن الرئيس التركي يمارس "لعبة سياسية خاصة في هذه القضية".

لودريان أضاف "إذا كانت لدى الرئيس التركي معلومات يريد مدنا بها، فليفعل".

الوزير صرح بأن "الحقيقة لم تظهر والنتيجة غير واضحة. موقفنا هو (معرفة) الحقيقة والملابسات والجناة، ثم نتخذ العقوبات الضرورية".

التسجيلات التركية: