هجوم الحديدة يتحول لحرب شوارع ومقتل 61 مسلحا من الطرفين

أعلنت مصادر عسكرية وطبية، اليوم، أن 61 مقاتلا من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قُتلوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في المعارك في مدينة الحديدة.

قتلى من الجهتين:

مصادر طبية في الحديدة قالت لـ"فرانس برس" إن 43 من المتمردين الحوثيين وتسعة جنود في القوات الموالية للحكومة قُتلوا.

تحدث مصدر طبي في المخا جنوب الحديدة عن وصول جثث تسعة مقاتلين آخرين من القوات الحكومية.

مصدر في المستشفى العسكري في الحديدة (غربي اليمن)، ذكر أن عشرات الجرحى الحوثيين نقلوا الى مستشفيات في صنعاء وإب .

القوات الموالية سيطرت ليلة السبت على أكبر مستشفيات المدينة "مستشفى 22 مايو"، بعدما طردت المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منه.

مستشفى "22 مايو" هو "أكبر وأضخم" مستشفيات المحافظة التي تحمل اسم المدينة الساحلية، ويضم مهبط طائرات ويبعد نحو ثلاثة كيلومترات فقط عن مربع أمني يحمل اسم "سبعة يوليو" ويعد المعقل الرئيسي للمتمردين في المدينة .

حرب شوارع:

الهجوم الذي تشنه القوات الموالية للحكومة اليمنية بدعم من التحالف بقيادة السعودية للسيطرة على مدينة الحديدة في غرب اليمن لطرد المتمردين الحوثيين منها، تحول إلى "حرب شوارع" تهدّد حياة مئات آلاف السكان، ما دفع الأمم المتحدة الى توجيه نداء جديد من أجل "اتخاذ خطوات فورية لإنهاء معاناة المدنيين".

تركزت المعارك العنيفة السبت عند الأطراف الشرقية للمدينة واستخدمت فيها المدفعية والغارات الجوية. وسيطرت القوات الموالية للحكومة الليلة الماضية على أكبر مستشفيات المدينة .

مسؤولون عسكريون أوضحوا في القوات الحكومية أن الاشتباكات في شرق المدينة تدور عند طريق رئيسي محاذ لحي سكني يربط وسط الحديدة بالعاصمة صنعاء الخاضعة كذلك لسيطرة الحوثيين .

بحسب أحد هؤلاء المسؤولين، فإن المعارك التي تشارك فيها مروحيات أباتشي تابعة للتحالف "تتحول في هذا الموقع إلى حرب شوارع"، مشيرًا الى أن المتمردين يستخدمون القناصة بشكل كثيف وقذائف الهاون التي يطلقها المتمردون تتساقط كالمطر .

وقتل أكثر من 400 مقاتل خلال عشرة أيام من المواجهات في الحديدة المدينة الساحلية التي تضم أهم مرفأ في اليمن .

نداء أممي

المعركة من أجل السيطرة على الحديدة تهدد إمدادات الغذاء لملايين السكان في حال تعطّلت الحركة في ميناء المدينة، في بلد يواجه نحو 14 مليونًا من سكانه (27 مليون نسمة) خطر المجاعة .

وأبدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أبدت السبت غضبها إزاء "الخسائر غير المعقولة" نتيجة تصاعد الأعمال القتالية في الحديدة والتي استهدفت سكانا "خائفين للغاية من الجوع" في اليمن، بمطالبة أطراف الصراع باتخاذ خطوات فورية لإنهاء معاناة المدنيين.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وجهت السبت أيضًا نداءً جديدًا لوقف الحرب التي تسببت منذ بدء علميات التحالف في مارس/آذار 2015، بمقتل نحو عشرة آلاف شخص، بينهم أكثر من 2200 طفل، بحسب الأمم المتحدة .

كتبت ممثلة اليونيسف في اليمن مريتشل ريلانو على حسابها على تويتر، "أدعو كل أطراف النزاع في اليمن لوقف الحرب. من أجل أطفال اليمن. أعطوهم فرصة للعيش. أرجوكم".

وقف تزويد الوقود

على وقع التصعيد في الحديدة، أعلن التحالف الذي تقوده الرياض ليلة السبت أنه طلب من الولايات المتحدة وقف عمليات تزويد طائراته بالوقود في الجو، مؤكدًا أنه بات قادرا على تأمين ذلك بنفسه. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية دعمها لهذا الإعلان .

وطالب برلمانيون أمريكيون جمهوريون وديموقراطيون بإلحاح بأن توقف الولايات المتحدة عمليات تزويد طائرات التحالف في اليمن، بالوقود على خلفية حرب اليمن والانتقادات الموجهة الى السعودية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

القيادي في القوات الموالية للحكومة اليمنية العقيد الركن صادق دويد، قال لفرانس برس إن القرار لن يؤثر على عملية تحرير مدينة الحديدة، وبالتالي فهي مستمرة حتى تخضع الميليشيات الحوثية".

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