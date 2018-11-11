نتنياهو: سقوط الإمبراطورية العثمانية مهد الطريق للحركة الصهيونية

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سعادته بالمشاركة في إحياء مراسم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد نتنياهو في تغريدات على حسابه بموقع تويتر أن الحرب شارك بها مئات الآلاف من المقاتلين اليهود، معتبرا أنها أنهت الإمبراطورية العثمانية ومهدت الطريق لصعود الحركة الصهيونية التي انتهت بقيام إسرائيل.

تصريحات نتنياهو على تويتر:

أغادر البلاد إلى باريس للمشاركة في مراسم مهمة جدا من شأنها إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى التي كانت حربا دامية أودت بحياة ملايين كثيرة من البشر. كانت للحرب أهمية كبير أيضا بالنسبة لتاريخ شعبنا حيث شارك فيها مئات الآلاف من المقاتلين اليهود.

أغادر البلاد إلى باريس للمشاركة في مراسم مهمة جدا من شأنها إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى التي كانت حربا دامية أودت بحياة ملايين كثيرة من البشر. كانت للحرب أهمية كبير أيضا بالنسبة لتاريخ شعبنا حيث شارك فيها مئات الألوف من المقاتلين اليهود. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2018

هذا كان يؤشر للتحول القادم الذي حصل في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا. وبطبيعة الحال أنهت الحرب الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على بلادنا وهذا مهد الطريق أمام صعود الحركة الصهيونية.

هذا كان يؤشر للتحول القادم الذي حصل في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا. وبطبيعة الحال أنهت الحرب الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على بلادنا وهذا مهد الطريق أمام صعود الحركة الصهيونية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2018

سألتقي هناك العشرات من الزعماء من كل أنحاء العالم وسأعقد لقاء منفردا مع الرئيس ماكرون. هناك الكثير من المواضيع التي يجب بحثها ولكن مجرد التواجد هناك مهم. كما أفعل دائما، سأمثل هناك دولة إسرائيل بكل فخر واعتزاز.

سألتقي هناك مع العشرات من الزعماء من كل أنحاء العالم وسأعقد لقاء منفردا مع الرئيس ماكرون. هناك الكثير من المواضيع التي يجب بحثها ولكن مجرد التواجد هناك مهم. كما أفعل دائما, سأمثل هناك دولة إسرائيل بكل فخر واعتزاز. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2018

الحرب العالمية الأولى:

كان السبب المباشر لنشوب الحرب العالمية الأولى اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند مع زوجته من قبل طالب صربي يدعى غافريلو برينسيب في 28 من يونيو/ حزيران عام 1914 أثناء زيارتهما لسراييفو.

في 28 من يوليو/ تموز، أعلنت النمسا الحرب على صربيا وقصفت بلغراد بعدما وجهت إليها إنذارا في 23 من نفس الشهر.

في 30 من يوليو/ تموز، أعلنت روسيا التعبئة العامة لترهيب النمسا. وفي الأول من أغسطس/ آب أعلنت ألمانيا حليفة النمسا، وفرنسا حليفة روسيا التعبئة العامة أيضا. في اليوم نفسه أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا، كما أعلنت الحرب على فرنسا يوم 3 أغسطس/ آب.

اجتاحت القوات الألمانية بلجيكا. وفي اليوم التالي، أعلنت بريطانيا حليفة فرنسا وروسيا، الحرب على ألمانيا لانتهاكها حياد بلجيكا.

دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية بجانب ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية ضد كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا، ثم الولايات المتحدة التي انضمت إلى معسكر الحلفاء عام 1917. وكان كل معسكر يضم دولا أخرى.

أعادت الحرب رسم خريطة أوربا والشرق الأوسط بالكامل عبر تقسيم الإمبراطوريات المهزومة، ما أدى إلى نشوء العديد من النزاعات المستقبلية والحدود والأمم الجديدة، من دول البلطيق إلى تركيا مرورا بيوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا.

تم تفكيك السلطنة العثمانية التي كانت تعاني سكرات الموت منذ القرن التاسع عشر لصالح المنتصرين، وتقاسمت كل من بريطانيا وفرنسا دول سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وفقا لاتفاقية "سايكس بيكو"، فاحتلت بريطانيا فلسطين والعراق، فيما أعلنت فرنسا "الانتداب" على سوريا ولبنان. لكن تركيا نجت من الاحتلال بعد نجاحها في التغلب على قوات الحلفاء فيما عرف بـ"حرب الاستقلال" التي خاضتها بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.

أستذكر بالرحمة والتعظيم قائد حرب الاستقلال، وأول رئيس لجمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك في ذكرى مرور ثمانين سنة على وفاته. وأود أن أعرب عن امتناني لكافة الشهداء والمحاربين الذين انتقلوا إلى الدار الأخرة مع مصطفى كمال أتاتورك. pic.twitter.com/eksiVIzMY8 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) November 10, 2018