نتنياهو: سقوط الإمبراطورية العثمانية مهد الطريق للحركة الصهيونية

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سعادته بالمشاركة في إحياء مراسم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكد نتنياهو في تغريدات على حسابه بموقع تويتر أن الحرب شارك بها مئات الآلاف من المقاتلين اليهود، معتبرا أنها أنهت الإمبراطورية العثمانية ومهدت الطريق لصعود الحركة الصهيونية التي انتهت بقيام إسرائيل.
أغادر البلاد إلى باريس للمشاركة في مراسم مهمة جدا من شأنها إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى التي كانت حربا دامية أودت بحياة ملايين كثيرة من البشر. كانت للحرب أهمية كبير أيضا بالنسبة لتاريخ شعبنا حيث شارك فيها مئات الألوف من المقاتلين اليهود.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2018
هذا كان يؤشر للتحول القادم الذي حصل في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا. وبطبيعة الحال أنهت الحرب الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على بلادنا وهذا مهد الطريق أمام صعود الحركة الصهيونية.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2018
سألتقي هناك مع العشرات من الزعماء من كل أنحاء العالم وسأعقد لقاء منفردا مع الرئيس ماكرون. هناك الكثير من المواضيع التي يجب بحثها ولكن مجرد التواجد هناك مهم. كما أفعل دائما, سأمثل هناك دولة إسرائيل بكل فخر واعتزاز.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2018
أستذكر بالرحمة والتعظيم قائد حرب الاستقلال، وأول رئيس لجمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك في ذكرى مرور ثمانين سنة على وفاته.
وأود أن أعرب عن امتناني لكافة الشهداء والمحاربين الذين انتقلوا إلى الدار الأخرة مع مصطفى كمال أتاتورك. pic.twitter.com/eksiVIzMY8
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) November 10, 2018