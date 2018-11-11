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سياسة|إسرائيل

نتنياهو: سقوط الإمبراطورية العثمانية مهد الطريق للحركة الصهيونية

نتنياهو خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس
نتنياهو خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس
11/11/2018

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سعادته بالمشاركة في إحياء مراسم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد نتنياهو في تغريدات على حسابه بموقع تويتر أن الحرب شارك بها مئات الآلاف من المقاتلين اليهود، معتبرا أنها أنهت الإمبراطورية العثمانية ومهدت الطريق لصعود الحركة الصهيونية التي انتهت بقيام إسرائيل. 

تصريحات نتنياهو على تويتر:
  • أغادر البلاد إلى باريس للمشاركة في مراسم مهمة جدا من شأنها إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى التي كانت حربا دامية أودت بحياة ملايين كثيرة من البشر. كانت للحرب أهمية كبير أيضا بالنسبة لتاريخ شعبنا حيث شارك فيها مئات الآلاف من المقاتلين اليهود.

  • هذا كان يؤشر للتحول القادم الذي حصل في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا. وبطبيعة الحال أنهت الحرب الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على بلادنا وهذا مهد الطريق أمام صعود الحركة الصهيونية.

  • سألتقي هناك العشرات من الزعماء من كل أنحاء العالم وسأعقد لقاء منفردا مع الرئيس ماكرون. هناك الكثير من المواضيع التي يجب بحثها ولكن مجرد التواجد هناك مهم. كما أفعل دائما، سأمثل هناك دولة إسرائيل بكل فخر واعتزاز.

الحرب العالمية الأولى:
  • كان السبب المباشر لنشوب الحرب العالمية الأولى اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند مع زوجته من قبل طالب صربي يدعى غافريلو برينسيب في 28 من يونيو/ حزيران عام 1914 أثناء زيارتهما لسراييفو.
  • في 28 من يوليو/ تموز، أعلنت النمسا الحرب على صربيا وقصفت بلغراد بعدما وجهت إليها إنذارا في 23 من نفس الشهر.
  • في 30 من يوليو/ تموز، أعلنت روسيا التعبئة العامة لترهيب النمسا. وفي الأول من أغسطس/ آب أعلنت ألمانيا حليفة النمسا، وفرنسا حليفة روسيا التعبئة العامة أيضا. في اليوم نفسه أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا، كما أعلنت الحرب على فرنسا يوم 3 أغسطس/ آب.
  • اجتاحت القوات الألمانية بلجيكا. وفي اليوم التالي، أعلنت بريطانيا حليفة فرنسا وروسيا، الحرب على ألمانيا لانتهاكها حياد بلجيكا.
  • دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية بجانب ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية ضد كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا، ثم الولايات المتحدة التي انضمت إلى معسكر الحلفاء عام 1917. وكان كل معسكر يضم دولا أخرى.
  • أعادت الحرب رسم خريطة أوربا والشرق الأوسط بالكامل عبر تقسيم الإمبراطوريات المهزومة، ما أدى إلى نشوء العديد من النزاعات المستقبلية والحدود والأمم الجديدة، من دول البلطيق إلى تركيا مرورا بيوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا.
  • تم تفكيك السلطنة العثمانية التي كانت تعاني سكرات الموت منذ القرن التاسع عشر لصالح المنتصرين، وتقاسمت كل من بريطانيا وفرنسا دول سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وفقا لاتفاقية "سايكس بيكو"، فاحتلت بريطانيا فلسطين والعراق، فيما أعلنت فرنسا "الانتداب" على سوريا ولبنان. لكن تركيا نجت من الاحتلال بعد نجاحها في التغلب على قوات الحلفاء فيما عرف بـ"حرب الاستقلال" التي خاضتها بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.

  • سمحت بريطانيا بعد ذلك لليهود باحتلال فلسطين وإعلان إقامة دولة إسرائيل بعد إنهاء الانتداب البريطاني عام 1948، وهزمت القوات العربية التي حاولت تحرير فلسطين فيما عرف بـ"النكبة".
المصدر : الجزيرة مباشر
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