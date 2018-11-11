فلوريدا تعيد فرز الأصوات بانتخابات مجلس الشيوخ وحاكم الولاية

أمرت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس، بإعادة فرز الأصوات في انتخابات عضو مجلس الشيوخ وحاكم الولاية، وسط اتهامات متبادلة بين المرشحين بالتزوير.

إعادة فرز الأصوات

لم تحسم النتيجة في الانتخابات التي جرت (الثلاثاء)، ومنحت مقاطعات ولاية فلوريدا البالغ عددها 67 حتى ظهر أمس السبت (17,00 بتوقيت غرينتش) لتقديم نتائج غير رسمية .

وزير خارجية الولاية كين ديتزنر أمرًا رسميًا بإعادة فرز الأصوات بعد انقضاء المهلة لإعلان النتائج المؤقتة .

تجري ولاية فلوريدا إعادة إحصاء آلي للأصوات في سباقها المتقارب لشغل مقعد الولاية بمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم ومن المقرر إعلان النتائج بحلول الساعة الثالثة مساء (2000 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس.

قانون الولاية ينص على إعادة فرز الأصوات آليا إذا كان الفارق بين المتنافسين أقل من 0.5 نقطة .

مراقبون أشاروا إلى أن قرار إعادة الفرز على مستوى الولاية كان غير مسبوق .

فرز آلي:

النتيجة كانت متقاربة جدًا بين الأصوات التي حصل عليها الحاكم الجمهوري ريك سكوت، والديموقراطي بيل نلسون. فقد تقدم سكوت بـ12.562 صوتًا فقط من أصل الأصوات التي قاربت 8,2 ملايين، أي بفارق 0.15 نقطة فقط .

في انتخابات منصب حاكم الولاية أظهرت النتائج غير الرسمية الأخيرة التي نشرت على الموقع الالكتروني الخاص بفلوريدا أن الجمهوري رون ديسانتيس يتقدم على المرشح الديموقراطي أندرو غيلوم بمقدار 33,684 صوتًا فقط أي بفارق 0.41 نقطة .

الموقع الالكتروني لفلوريدا كتب "إشارة إلى إعادة فرز آلي"، وقال ديتزنر في بيان إن نتائج إعادة الفرز ستكون مرتقبة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (20,00 بتوقيت غرينتش) .

لم يُسر ذلك الرئيس دونالد ترمب الذي غرد من فرنسا "محاولة لسرقة عمليتي انتخاب كبيرتين في فلوريدا! نراقب عن كثب".

هذان السباقان إلى جانب الانتخابات المتعلقة بمنصب حاكم ولاية جورجيا ومقعد ولاية أريزونا بمجلس الشيوخ أبرز انتخابات لم تحسم حتى الآن في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت يوم الثلاثاء.

تستغرق عملية فرز الأصوات التي تشمل عشرات الفئات وتصل بأعداد كبيرة بالبريد الالكتروني، وقتا طويلا في الولايات المتحدة. وفي الولايات التي يكون فيها الفارق بين المرشحين ضئيلًا كما حدث في فلوريدا، كل صوت مهم ويجب الانتظار .

شكاوى واتهامات: