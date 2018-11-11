شاهد: 23 قتيلا في حرائق هائلة بغابات كاليفورنيا

أعلن مسؤولون أمريكيون العثور (السبت) على بقايا متفحمة لأكثر من 10 أشخاص آخرين في بلدة بمنطقة شمال كاليفورنيا ليرتفع عدد القتلى إلى 23 جراء حريق غابات مستعر.

تصريحات سكون ماكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا:

السلطات انتشلت 14 جثة في بلدة باراديس التي خلف حريق فاير كامب دمارا كبيرا فيها.

لا توجد تفاصيل متاحة عن ملابسات الوفيات وإن تفحم الجثث سيجعل من الصعب تحديد هويتها.

وأتى حريق كامب فاير على أكثر من 6700 منزل ومتجر في باراديس كما أن عدد القتلى المرتفع والمرشح للزيادة يجعله أحد أسوأ حرائق الغابات.

تصريحات الشرطة حول الحرائق:

جثث كثيرة من تلك التي عثر عليها الأسبوع الماضي كانت في سيارات محترقة أو بالقرب منها.

وصلت النيران إلى باراديس بسرعة أجبرت الكثيرين على ترك سياراتهم والهروب بحياتهم عبر الطريق الوحيد في البلدة الجبلية.

وردت بلاغات تفيد بأن 35 شخصا مفقودون كما أصيب ثلاثة من أفراد فرق الإطفاء.

لم يتضح على الفور ما إذا كان أي من المفقودين بين القتلى الذين عثر عليهم.

وبحلول ظهر أمس السبت، كان حريق كامب فاير قد دمر أكثر من 40 ألف هكتار على أطراف غابة بلوماس الوطنية.

وعلى بعد 800 كيلومتر إلى الجنوب، استعر حريق آخر على السفوح فوق بلدة "ماليبو"، ما شكل تهديدا على ألوف المنازل بعد صدور أوامر إجلاء إلزامية لربع مليون شخص في المدينة وأحياء في لوس أنجليس وفانتورا.

تصريحات داريل أوسبي مسؤول الإطفاء في لوس أنجليس:

الحريق دمر "الكثير من المنازل" وما زال الإحصاء جاريا مضيفا أن الحريق أتى حتى الآن على أكثر من 70 ألف فدان.

يواجه رجال الإطفاء بعض الظروف القاسية الصعبة التي قالوا إنهم لم يشهدوا مثلها في حياتهم قط.

وتلقى جميع سكان ماليبو البالغ عددهم 13 ألفا تعليمات بالخروج من المدينة يوم الجمعة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تغريدة صباح السبت قال فيها "لا سبب آخر وراء هذه الحرائق الهائلة والمميتة والمكلفة في كاليفورنيا سوى أن إدارة الغابات سيئة جدا".