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سياسة

شاهد: رشق وزير منشق عن الحوثيين بالحذاء في السعودية

11/11/2018

تعرض وزير الإعلام المنشق عن حكومة الحوثيين في اليمن، للرشق بالحذاء خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة اليمنية في الرياض الأحد.

التفاصيل:
  • كان عبد السلام جابر، وزير الإعلام المنشق عن الحوثيين، يتحدث في مؤتمر صحفي نظمته السفارة اليمنية في الرياض عندما قاطعه أحد الحضور ووجه له السباب ورشقه بحذاء.
  • تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام منظمي المؤتمر بإبعاد الشخص المهاجم، الذي واصل توجيه السباب لجابر، واتهمه بالتورط في الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون.
  • عاد جابر للحديث في المؤتمر وهو يتساءل عما إذا كان مقطع رشقه بالحذاء سينشر في وسائل الإعلام أم لا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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