شاهد: رشق وزير منشق عن الحوثيين بالحذاء في السعودية

تعرض وزير الإعلام المنشق عن حكومة الحوثيين في اليمن، للرشق بالحذاء خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة اليمنية في الرياض الأحد.
التفاصيل:
- كان عبد السلام جابر، وزير الإعلام المنشق عن الحوثيين، يتحدث في مؤتمر صحفي نظمته السفارة اليمنية في الرياض عندما قاطعه أحد الحضور ووجه له السباب ورشقه بحذاء.
- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام منظمي المؤتمر بإبعاد الشخص المهاجم، الذي واصل توجيه السباب لجابر، واتهمه بالتورط في الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون.
- عاد جابر للحديث في المؤتمر وهو يتساءل عما إذا كان مقطع رشقه بالحذاء سينشر في وسائل الإعلام أم لا.