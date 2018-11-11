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سياسة

شاهد: الشاعر عبد الرحمن يوسف يرثي جمال خاشقجي

11/11/2018

وجه الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف رثاء مؤثرا للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي.

جاء رثاء يوسف لجمال خاشقجي خلال حفل تأبين نظمته رابطة أصدقاء جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول (الأحد).

وحضر حفل التأبين العديد من السياسيين والنشطاء العرب، من بينهم الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، والسياسي المصري أيمن نور، كما حضره ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، وخديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، كما وجه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي كلمة للحضور عبر الفيديو كونفرانس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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