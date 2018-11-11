سقوط شهداء فلسطينيين والاحتلال يقصف قطاع غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تعرض أحد قادتها للاغتيال على يد قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل قطاع غزة، لتنفيذ عملية الاغتيال شرقي خانيونس.

التفاصيل:

قالت كتائب القسام في بيانها: "تسللت مساء اليوم قوةٌ خاصةٌ تابعة للعدو "الصهيوني" في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس".

بيان القسام: "قامت هذه القوة باغتيال القائد القسامي نور بركة، وبعد اكتشاف أمرها وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا، ولا زال الحدث مستمراً وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه العدوان "الصهيوني" الخطير".

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جنديا إسرائيليا قتل بينما أصيب آخر بجروح في عملية عسكرية شرق خانيونس بقطاع غزة.

مراسل الجزيرة: استشهاد ستة فلسطينيين في عملية نفذتها قوة إسرائيلية شرقي خانيونس.

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة.

مصادر فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تصدت لمحاولة اقتحام من قبل جنود الاحتلال شرقي مدينة خانيونس بغزة.

استشهاد قائد في حماس:

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة مساء الأحد.

أضاف المسؤولون أن عددا من أعضاء حماس تعرضوا لإطلاق نار من إحدى السيارات المارة.

قال شهود إن طائرات إسرائيلية أطلقت ما يزيد على 20 صاروخا على أماكن خالية من المباني السكنية في المنطقة التي شهدت وقوع الحادث.

نشر أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أسماء 5 من الشهداء هم :

نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاما).

محمد ماجد موسى القرا (23 عاما).

علاء الدين محمد قويدر (22 عاما).

مصطفى حسن محمد أبو عودة (21 عاما).

محمود عطا الله مصبح (25 عاما).

بيانات إسرائيلية: