البث الحي
سياسة

سقوط شهداء فلسطينيين والاحتلال يقصف قطاع غزة

قصف إسرائيلي على غزة- أرشيف
قصف إسرائيلي على غزة- أرشيف
11/11/2018

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تعرض أحد قادتها للاغتيال على يد قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل قطاع غزة، لتنفيذ عملية الاغتيال شرقي خانيونس.

التفاصيل:
  • قالت كتائب القسام في بيانها: "تسللت مساء اليوم قوةٌ خاصةٌ تابعة للعدو "الصهيوني" في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس".
  • بيان القسام: "قامت هذه القوة باغتيال القائد القسامي نور بركة، وبعد اكتشاف أمرها وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا، ولا زال الحدث مستمراً وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه العدوان "الصهيوني" الخطير".
  • وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جنديا إسرائيليا قتل بينما أصيب آخر بجروح في عملية عسكرية شرق خانيونس بقطاع غزة.
  • مراسل الجزيرة: استشهاد ستة فلسطينيين في عملية نفذتها قوة إسرائيلية شرقي خانيونس.
  • مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة.
  • مصادر فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تصدت لمحاولة اقتحام من قبل جنود الاحتلال شرقي مدينة خانيونس بغزة.
استشهاد قائد في حماس:
  • نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة مساء الأحد.
  • أضاف المسؤولون أن عددا من أعضاء حماس تعرضوا لإطلاق نار من إحدى السيارات المارة.
  • قال شهود إن طائرات إسرائيلية أطلقت ما يزيد على 20 صاروخا على أماكن خالية من المباني السكنية في المنطقة التي شهدت وقوع الحادث.
نشر أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أسماء 5 من الشهداء هم :
  • نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاما).
  • محمد ماجد موسى القرا (23 عاما).
  • علاء الدين محمد قويدر (22 عاما).
  • مصطفى حسن محمد أبو عودة (21 عاما).
  • محمود عطا الله مصبح (25 عاما).
بيانات إسرائيلية:
  • قال جيش الاحتلال في بيان مقتضب "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار".
  • إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة رداً على التطورات في الساعة الأخيرة.
  • إذاعة الجيش الإسرائيلي: تغيير في طرق الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون بسبب الوضع الأمني في غزة.
  • وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يصل الى وزارة الدفاع ويجري مشاورات أمنية (هيئة البث الإسرائيلي).
  • إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.
  • هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات أمنية بعد "حادث غزة".
  • الجبهة الداخلية بإسرائيل تأمر جميع سكان المناطق المتاخمة غزة بالبقاء في المناطق المحمية والملاجئ.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي