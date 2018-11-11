خطيبة خاشقجي تدعو لصلاة الغائب عليه فهل تستجيب السعودية؟

أدعو جموع المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روح #جمال_خاشقجي في ععموم مساجد العالم الإسلامي وفي المسجد النبوي في المدينةالمنورة بعد صلاة الجمعة القادمة الموافق ١٦ نوفمبر،وأن يرفعوا اكفهم بالدعاء سائلين المولى عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.#جمال_خاشجقي — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) November 11, 2018

وصية خاشقجي:

#صلاة_الغائب_في_الحرمين_على_خاشقجي مطلب ودفنه في البقيع بمدينة رسول الله كما أراد واجب يجب أن يطالب به كل محب له .. — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 21, 2018

خلفية:

انا عاجزة عن ايجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة و بالأسى لسماع خبر 'اذابة جسدك يا جمال! بالاحماض بعدما قتلوك وقطعوك!

وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما اوصيت، كما تستحق، وكما نستحق.

اهؤلاء القتلة و من أمرهم بشر؟

رحماك يا ربي.

اطالب بالحقيقة و بالعدالة. pic.twitter.com/9XsJG6zQEq — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) November 8, 2018