حرب الشوارع تحتدم في أحياء الحديدة ومقتل العشرات

احتدمت حرب الشوارع في حي سكني بمدينة الحديدة اليمنية ما أجبر العاملين في أكبر مستشفى هناك على الفرار منه.
التفاصيل:
- سكان في أحياء جنوبية في مدينة الحديدة قالوا إنهم رأوا جثث سبعة مدنيين قتلوا خلال الاشتباكات.
- الجانبان استخدما المدافع المضادة للطائرات وقذائف المورتر خلال القتال.
- التحالف السعودي الإماراتي استأنف هجومه على المدينة بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
- القوات الموالية للتحالف نجحت قبل أيام في اختراق دفاعات جماعة الحوثي والتوغل في شرق وجنوب المدينة المطلة على البحر الأحمر.
- وكالة رويترز نقلت عن المتحدث باسم مستشفى الثورة قوله إن عددا من العاملين في المستشفى والمرضى القادرين على الحركة فروا منه.
- المتحدث خالد عطية قال لرويترز إن أطباء وممرضات واصلوا عملهم في أقسام الرعاية المركزة والحروق والطوارئ بالمستشفى رغم حالة الذعر.
- بحسب مصادر طبية وعسكرية، قتل أكثر من 400 شخص خلال المعارك منذ بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
- وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثية حذرت من أن شن هجوم شامل على الحديدة، وهي نقطة دخول نحو 80% من واردات الغذاء وإمدادات الإغاثة لليمن، قد يؤدي إلى حدوث مجاعة.
- دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، دعت إلى وقف إطلاق النار.
تسلسل زمني لأهم الأحداث في الحديدة:
- منذ عام 2014، تخضع مدينة الحديدة لسيطرة الحوثيين، وتحاول القوات الحكومية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية استعادتها منذ يونيو/ حزيران الماضي.
- في 13 من يونيو/ حزيران، أطلقت قوات التحالف الذي تقوده السعودية عملية "النصر الذهبي" لاقتحام المدينة.
- في 19 من الشهر نفسه، دخلت القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف مطار الحديدة، لكنها عادت وتراجعت بعد أيام بسبب القصف المتواصل على مواقعها فيه.
- في الأول من يوليو/ تموز، أعلن التحالف أنه أوقف "مؤقتا" العملية العسكرية من أجل إفساح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة لتسهيل عملية تسليم مدينة الحديدة "دون شروط".
- في 4 من يوليو/ تموز، أعلن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أنه أجرى محادثات "مثمرة" مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.
- الأمم المتحدة أعلنت عن مساعي لعقد مفاوضات غير مباشرة بين أطراف النزاع في جنيف، لكنها أعلنت فشلها في الثامن من سبتمبر/ أيلول بعد رفض الحوثيين في اللحظة الأخيرة التوجه للمشاركة في المشاورات من دون الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة بالعودة الى العاصمة.
- في 18 من سبتمبر/ أيلول، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية استئناف العمليات العسكرية.
- في 24 من أكتوبر/ تشرين الأول قتل عشرات المدنيين بحسب الأمم المتحدة في ضربات في محافظة الحديدة، واتهم الحوثيون التحالف بالوقوف وراءها.
- بعدها بأيام، دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أطراف النزاع إلى وقف الأعمال الحربية وفتح مفاوضات سلام خلال 30 يوما. وفي اليوم التالي عبر مبعوث الأمم المتحدة عن رغبته في استئناف المحادثات "بحلول شهر".
- نددت منظمة العفو الدولية بغارات التحالف بينما اتهمت الحوثيين باستخدام مستشفيات في المدينة لأغراض عسكرية.
- صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن الولايات المتحدة قررت التوقف عن تزويد طائرات التحالف في اليمن بالوقود. في اليوم التالي، أشارت الرياض إلى أن القرار جاء بناء على طلب منها.