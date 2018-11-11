حرب الشوارع تحتدم في أحياء الحديدة ومقتل العشرات

صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن الولايات المتحدة قررت التوقف عن تزويد طائرات التحالف في اليمن بالوقود. في اليوم التالي، أشارت الرياض إلى أن القرار جاء بناء على طلب منها.