الرئيس العراقي: أعدنا مقتنيات سرقت من الديوان الأميري الكويتي خلال الغزو

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده "أعادت بعض مقتنيات الديوان الأميري الكويتي التي سرقت خلال الغزو" العراقي للكويت في 2 من أغسطس/آب عام 1990.

صالح، الذي بدأ زيارة للكويت، أشار إلى أن إعادة المقتنيات تمثل "رسالة تعني إصرار العراق على إعادة الحق لأصحابه".

أهم تصريحات الرئيس العراقي للصحفيين:

نحن والسعودية ودول الخليج حالة واحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف.

الحوار مع أمريكا مستمر ويجب مراعاة خصوصية بلادنا بشأن العقوبات على إيران.

لا نريد أن يكون العراق محملا بوزر العقوبات الامريكية على إيران.

لسنا في وساطة بين إيران وأمريكا.

لا نريد أن ندخل في محاور ومصلحتنا أن يكون "العراق أولا".

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