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سياسة

الرئيس العراقي: أعدنا مقتنيات سرقت من الديوان الأميري الكويتي خلال الغزو

مباحثات أمير الكويت مع الرئيس العراقي
مباحثات أمير الكويت مع الرئيس العراقي
11/11/2018

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده "أعادت بعض مقتنيات الديوان الأميري الكويتي التي سرقت خلال الغزو" العراقي للكويت في 2 من أغسطس/آب عام 1990.

صالح، الذي بدأ زيارة للكويت، أشار إلى أن إعادة المقتنيات تمثل "رسالة تعني إصرار العراق على إعادة الحق لأصحابه".

أهم تصريحات الرئيس العراقي للصحفيين:
  • نحن والسعودية ودول الخليج حالة واحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف.
  • الحوار مع أمريكا مستمر ويجب مراعاة خصوصية بلادنا بشأن العقوبات على إيران.
  • لا نريد أن يكون العراق محملا بوزر العقوبات الامريكية على إيران.
  • لسنا في وساطة بين إيران وأمريكا.
  • لا نريد أن ندخل في محاور ومصلحتنا أن يكون "العراق أولا".
خلفية:
  • هذه هي الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها برهم صالح منذ انتخابه رئيسا للعراق في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
  • قبل الزيارة، نقلت صحف كويتية عن صالح أن زيارته "ستشهد تسليم دفعة من الممتلكات والأرشيف الكويتي الموجود في خزائن الخارجية العراقية، على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة، كجزء من بادرة حسن النية لدى العراق تجاه دولة وشعب الكويت الشقيق".
  • الولايات المتحدة قالت بعد أيام من إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني إن بإمكان العراق مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران لمدة 45 يوما.
المصدر : وكالات
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