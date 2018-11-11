البيت الأبيض: ترمب وأردوغان ناقشا الرد على مقتل خاشقجي
11/11/2018
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مناقشات، أمس، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في باريس بشأن الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الماضي بإسطنبول.
ترمب وأردوغان يلتقيان في باريس
رويترز نقلت عن مسؤول بالبيت الأبيض، قوله (الأحد)، إن المناقشات حول قضية مقتل خاشقجي جرت خلال عشاء أمس السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئة لمعاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى.
رويترز نقلت عن المسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترمب ناقش أيضًا الرد على قتل خاشقجي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في باريس، واتفقا الزعيمان على ضرورة تقديم السلطات السعودية معلومات كاملة عن مقتل خاشقجي.
أظهرت صور تم التقاطها، جلوس الرئيس أردوغان إلى جانب نظيره الأمريكي على طاولة العشاء التي نصبت بمتحف "أورساي" في باريس، وشوهد الزعيمان وهما يتجاذبان أطراف الأحاديث لفترة قصيرة.
الرئيس التركي مازال يطالب السعودية بكشف القاتل، مؤكدًا أن أمريكا والدول الكبرى حصلت على تسجيلات تكشف ما حدث لخاشقجي.
يرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته "أمينة"، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.
وينضم، اليوم، إلى الرئيس الفرنسي نحو 70 من زعماء العالم، لإحياء الذكرى المئوية للهدنة التي وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى ولتكريم ملايين الجنود الذين لاقوا حتفهم في الصراع.
تسجيلات صوتية
أردوغان أكد، خلال مؤتمر متلفز السبت، وجود تسجيلات تتعلق بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى أنه أطلع الرياض وواشنطن وباريس وبريطانيا وألمانيا عليها.
الرئاسة التركية أوضحت لاحقًا أنه تمّ الاستماع إلى التسجيلات، لكن لم يتم تقاسم أي وثيقة مكتوبة.
وسبق أن بحث ترمب وأردوغان عدة مرات قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017.
خلفية
في وقت سابق، أكد أردوغان أنّ الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.
بعض وسائل الإعلام ومسؤولين ذكروا أن أنقرة لديها تسجيلات صوتية عن جريمة القتل وأنه تم اطلاع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل عليها خلال زيارة الى تركيا أواخر الشهر الماضي. لكن وجود مثل هذه التسجيلات لم يتم تأكيده رسميا حتى الآن.
كان ياسين أقطاي، مستشار أردوغان قال الأسبوع الماضي إنه تم تقطيعه قبل إذابة جثته بالحمض. فيما أفادت صحيفة "صباح" التركية السبت أن قتلة خاشقجي تخلّصوا من جثته عبر رميها في أنابيب شبكة الصرف الصحي بعد تذويبها في مادة الحمض.
الصحافة التركية القريبة من السلطات والمسؤولين الأتراك الذين يتحدثون شرط عدم الكشف عن هوياتهم، يواصلون الحديث عن مسؤولية مباشرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.