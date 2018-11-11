البيت الأبيض: ترمب وأردوغان ناقشا الرد على مقتل خاشقجي

رويترز نقلت عن المسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترمب ناقش أيضًا الرد على قتل خاشقجي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في باريس، واتفقا الزعيمان على ضرورة تقديم السلطات السعودية معلومات كاملة عن مقتل خاشقجي.