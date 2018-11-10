واشنطن بوست تدعو إلى وقف التعاون مع مؤسسة خيرية تابعة لابن سلمان

دعت صحيفة واشنطن بوست المؤسسات والمعاهد الأمريكية إلى النأي بنفسها عن التعاون مع مؤسسة "مسك" الخيرية التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الدعوة جاءت في مقال لكارين عطية، الصحفية بالجريدة والمسؤولة عن صفحة الآراء العالمية التي كان يكتب بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول أوائل شهر أكتوبر/تشرين أول.

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