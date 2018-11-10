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سياسة

ماكرون وترمب يريدان مزيدا من التفاصيل بشأن مقتل خاشقجي

الرئيسان الفرنسي والأمريكي
الرئيسان الفرنسي والأمريكي
10/11/2018

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترمب اتفقا السبت على ضرورة تقديم السعودية لمعلومات كاملة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وأضاف المسؤول أن الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فيما قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن.

التفاصيل:
  • بدأ الرئيس الأمريكي زيارة إلى باريس مساء الجمعة واستقبله الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه اليوم السبت.
  • طغت قضايا الأمن والدفاع في أوربا وقضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي على محادثات الرئيسين.
خلفية:
  • قتل خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفت السعودية لأكثر من أسبوعين مقتل ثم عادت وأقرت بمقتله إثر ضغوط دولية.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال قبل توجهه السبت إلى باريس إن تركيا قدمت تسجيلات مقتل خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
  • أردوغان: على السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايانا للتخلص من هذه الشبهة وإلا ستلصق بها دوما.
  • أردوغان: لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حول مكان جثمان خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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