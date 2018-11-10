ماكرون وترمب يريدان مزيدا من التفاصيل بشأن مقتل خاشقجي

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترمب اتفقا السبت على ضرورة تقديم السعودية لمعلومات كاملة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وأضاف المسؤول أن الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فيما قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن.

التفاصيل:

بدأ الرئيس الأمريكي زيارة إلى باريس مساء الجمعة واستقبله الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه اليوم السبت.

طغت قضايا الأمن والدفاع في أوربا وقضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي على محادثات الرئيسين.

خلفية: