البث الحي
سياسة

شاهد| صحفي تركي: عملية خنق خاشقجي استغرقت 7 دقائق

10/11/2018

قال الصحفي التركي نظيف كرمان من صحيفة صباح التركية إن تسجيلات صوتية مدتها أكثر من 20 دقيقة بحوزة السلطات التركية تظهر عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

تصريحات كرمان جاءت خلال مقابلة مع الجزيرة مباشرة، أوضح فيها أن صحيفة "صباح" ستنشر في الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل المحيطة باغتيال خاشقجي، من بينها صور للأدوات التي استخدمها فريق الاغتيال.

أبرز ما جاء في مقابلة كرمان:
  • مسؤولون أتراك تحدثوا عن تسجيل صوتي يعود للحظات قتل خاشقجي.
  • مسؤولون أتراك فرغوا التسجيل الصوتي إلى تقرير مكتوب وأرسلت التقارير إلى عدد من الدول.
  • التسجيل يوضح أنه تم خنق خاشقجي بكيس وضع على رأسه.
  • يسمع في التسجيل صوت خاشقجي وهو يقول إن لديه فوبيا من الأكياس وأنه يشعر بالاختناق ويطالبهم برفع الكيس.
  • عملية الخنق تمت عقب دخول خاشقجي مباشرة إلى القنصلية واقتياده إلى غرفة القنصل السعودية حيث تعرض لمعاملة سيئة.
  • استمر خنق خاشقجي بالكيس لمدة نحو سبع دقائق.
  • وضعت أكياس على الأرض لمنع تسرب الدماء إلى الأرض أثناء عملية تقطيع جثة خاشقجي.
  • استمرت عملية التقطيع على يد خبير الطب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي لمدة 15 دقائق.
  • وضعت قطع جثمان خاشقجي 5 حقائب كبيرة ونقلت إلى سيارة تابعة للقنصلية السعودية.
  • أحد أفراد فريق الاغتيال قاد السيارة إلى منزل القنصل السعودي، وجرى نقلها لأحد غرف المنزل.
  • أذيبت قطع من جثمان خاشقجي ووضعت بعض القطع المذابة من الجثمان في البئر الموجود في منزل القنصل.
  • العينات التي سحبت من بالوعات الصرف الصحي في المنطقة وداخل بيت القنصل، عثر فيها على سائل كيميائي.
  • فريق الاغتيال جاء ببعض الآلات والأدوات إلى تركيا.
  • صحيفة صباح ستنشر صور الأدوات التي قدم بها فريق الاغتيال وأدخلها إلى تركيا.
  • الأدوات والآلات المستخدمة دخلت مع صلاح الطبيقي.
خلفية:
  • قتل خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفت السعودية لأكثر من أسبوعين مقتل ثم عادت وأقرت بمقتله إثر ضغوط دولية.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال قبل توجهه السبت إلى باريس إن تركيا قدمت تسجيلات مقتل خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
  • أردوغان: على السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايانا للتخلص من هذه الشبهة وإلا ستلصق بها دوما.
  • أردوغان: لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حول مكان جثمان خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي