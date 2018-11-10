شاهد| صحفي تركي: عملية خنق خاشقجي استغرقت 7 دقائق

قال الصحفي التركي نظيف كرمان من صحيفة صباح التركية إن تسجيلات صوتية مدتها أكثر من 20 دقيقة بحوزة السلطات التركية تظهر عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

تصريحات كرمان جاءت خلال مقابلة مع الجزيرة مباشرة، أوضح فيها أن صحيفة "صباح" ستنشر في الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل المحيطة باغتيال خاشقجي، من بينها صور للأدوات التي استخدمها فريق الاغتيال.

أبرز ما جاء في مقابلة كرمان:

مسؤولون أتراك تحدثوا عن تسجيل صوتي يعود للحظات قتل خاشقجي.

مسؤولون أتراك فرغوا التسجيل الصوتي إلى تقرير مكتوب وأرسلت التقارير إلى عدد من الدول.

التسجيل يوضح أنه تم خنق خاشقجي بكيس وضع على رأسه.

يسمع في التسجيل صوت خاشقجي وهو يقول إن لديه فوبيا من الأكياس وأنه يشعر بالاختناق ويطالبهم برفع الكيس.

عملية الخنق تمت عقب دخول خاشقجي مباشرة إلى القنصلية واقتياده إلى غرفة القنصل السعودية حيث تعرض لمعاملة سيئة.

استمر خنق خاشقجي بالكيس لمدة نحو سبع دقائق.

وضعت أكياس على الأرض لمنع تسرب الدماء إلى الأرض أثناء عملية تقطيع جثة خاشقجي.

استمرت عملية التقطيع على يد خبير الطب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي لمدة 15 دقائق.

وضعت قطع جثمان خاشقجي 5 حقائب كبيرة ونقلت إلى سيارة تابعة للقنصلية السعودية.

أحد أفراد فريق الاغتيال قاد السيارة إلى منزل القنصل السعودي، وجرى نقلها لأحد غرف المنزل.

أذيبت قطع من جثمان خاشقجي ووضعت بعض القطع المذابة من الجثمان في البئر الموجود في منزل القنصل.

العينات التي سحبت من بالوعات الصرف الصحي في المنطقة وداخل بيت القنصل، عثر فيها على سائل كيميائي.

فريق الاغتيال جاء ببعض الآلات والأدوات إلى تركيا.

صحيفة صباح ستنشر صور الأدوات التي قدم بها فريق الاغتيال وأدخلها إلى تركيا.

الأدوات والآلات المستخدمة دخلت مع صلاح الطبيقي.

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