شاهد: سيول عارمة في الأردن.. مقتل 12 شخصا وإجلاء مئات السياح

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا السيول التي ضربت البلاد مساء أمس، إلى 12 قتيلاً، في وقت يجري فيه البحث عن مفقودين اثنين.

ووفق بيان للمتحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، فإن الأجهزة المعنية تمكنت من إنقاذ اثنين من المواطنين المفقودين في منطقة الوالة كما عثرت على أحد المفقودين المبلغ عنهم، ليبلغ عدد ضحايا الحالة الجوية 12 شخصا.

الأردن يشهد حالة اضطراب جوي: