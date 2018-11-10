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سياسة|الأردن

شاهد: سيول عارمة في الأردن.. مقتل 12 شخصا وإجلاء مئات السياح

10/11/2018

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا السيول التي ضربت البلاد مساء أمس، إلى 12 قتيلاً، في وقت يجري فيه البحث عن مفقودين اثنين.

ووفق بيان للمتحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، فإن الأجهزة المعنية تمكنت من إنقاذ اثنين من المواطنين المفقودين في منطقة الوالة كما عثرت على أحد المفقودين المبلغ عنهم، ليبلغ عدد ضحايا الحالة الجوية 12 شخصا.

الأردن يشهد حالة اضطراب جوي:
  • بيان الحكومة أوضح أن مئات من كوادر الدفاع المدني منتشرة ومستمرة بالبحث عن مفقودين اثنين من المواطنين المبلغ عنهم.
  • الأردن يشهد حالة اضطراب جوي، مصحوبة بأمطار غزيرة، أدت إلى سيول جارفة، مع بقاء الأجواء غير مستقرة، وسط توقعات باشتداد تساقط الأمطار، في وقت لاحق اليوم.
  • ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول في الأردن إلى 11 بينما اضطرت السلطات إلى إجلاء ما يربو على 3 آلاف و700 سائح من مدينة البتراء أمس.
  • السياح نقلوا لمناطق آمنة قبل أن تتدفق السيول على بعض مناطق المدينة الجبلية الشهيرة بآثارها المنحوتة في الصخور.
  • تم وقف جميع الرحلات إلى المناطق السياحية والأثرية التي كانت مقررة اليوم السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في ميناء العقبة إلى الجنوب بعد أن بدأت الأمطار في الهطول بغزارة بعد الظهر.
  • أدت السيول إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط العاصمة عمان بجنوب البلاد، وأعلنت الحكومة إغلاق الجامعات والمدارس اليوم وجرى فتح المساجد لإيواء المدنيين في المناطق المتضررة.
  • كان 21 شخصا قد قتلوا قبل أسبوعين أغلبهم أطفال عندما جرفت السيول حافلة مدرسية كانت في رحلة في منطقة البحر الميت في أسوأ الكوارث الطبيعية في البلاد منذ عقود.
  • سياسيون ومواطنون انتقدوا خدمات الطوارئ في ذلك الوقت وقالوا إن الأطقم لم تكن مستعدة وأجبرت الأزمة اثنين من الوزراء على الاستقالة بعد أن خلصت لجنة برلمانية لوجود إهمال.
المصدر : وكالات
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