شاهد: ترودو يزور مقابر جنود كنديين قبل "قمة الحرب العالمية"

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مقابر تضم رفات الجنود الكنديين الذين قتلوا في معركة "فيمي" ضد القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

وتأتي زيارة ترودو قبل انعقاد "قمة الحرب العالمية" احتفالات بالذكرى المئوية لتوقيع اتفاق هدنة نهاية القتال وانتهاء الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1918.

وبعد ظهر اليوم، يحيي ماكرون برفقة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى بالقرب من مدينة كومبيين شمالي فرنسا، حيث النصب التذكاري لتوقيع اتفاق هدنة نهاية القتال.

ومن المنتظر قدوم نحو 60 رئيس حكومة ودولة، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، غدا الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإحياء الذكرى المئوية لانتهار الحرب. وستكون ذروة الاحتفالات عند قوس النصر في باريس.