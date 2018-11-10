شاهد| تركي الفيصل: السعودية ترفض تدويل قضية خاشقجي

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إن بلاده لن تقبل بإجراء تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

تفاصيل تصريحات تركي الفيصل:

المملكة فخورة بنظامها القضائي ولن تقبل أبدا أي تدخل أجنبي كما هو حال الكثير من الدول التي ترفض التدخل في الجرائم التي جرت على أراضيها أو ارتكبها مواطنوها.

أمريكا رفضت التدخل في التحقيق في الانتهاكات بحق المعتقلين في سجن أبو غريب بالعراق.

المملكة لن تقبل التحقيق الدولي في قضية تمثل شأنا سعوديا.

النظام القضائي السعودي فعال وسليم، والتحقيق سيأخذ مجراه

تصريحات الفيصل جاءت خلال ندوة بمعهد السلام الدولي في نيويورك يوم الجمعة.

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