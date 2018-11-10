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سياسة

شاهد| تركي الفيصل: السعودية ترفض تدويل قضية خاشقجي

10/11/2018

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إن بلاده لن تقبل بإجراء تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

تفاصيل تصريحات تركي الفيصل:
  • المملكة فخورة بنظامها القضائي ولن تقبل أبدا أي تدخل أجنبي كما هو حال الكثير من الدول التي ترفض التدخل في الجرائم التي جرت على أراضيها أو ارتكبها مواطنوها.
  • أمريكا رفضت التدخل في التحقيق في الانتهاكات بحق المعتقلين في سجن أبو غريب بالعراق.
  • المملكة لن تقبل التحقيق الدولي في قضية تمثل شأنا سعوديا.
  • النظام القضائي السعودي فعال وسليم، والتحقيق سيأخذ مجراه
  • تصريحات الفيصل جاءت خلال ندوة بمعهد السلام الدولي في نيويورك يوم الجمعة.
خلفية:
  • قتل خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفت السعودية لأكثر من أسبوعين مقتله ثم عادت وأقرت بمقتله إثر ضغوط دولية.
  • دعت منظمات حقوقية دولية كبرى، ومن بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، الحكومة التركية إلى مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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