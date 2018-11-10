شاهد: أردوغان قد يطلب رفع الحماية عن العقل المدبر لاغتيال خاشقجي

قالت مصادر تركية للجزيرة مباشر إن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستكون أولى القضايا محل النقاش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.

ويلتقي الرئيسان غدا الأحد على هامش منتدى باريس للسلام تزامنا مع ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقال حسام يحيى، موفد الجزيرة مباشر إلى إلى اسطنبول، إنه من المتوقع أن يطلع أردوغان نظيره الأمريكي على المزيد من المعلومات حول القضية وتحقيقات الجانب التركي، كما سيطرح التصور الكامل لما حدث لجثة خاشقجي.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الرئيس التركي من المتوقع أن يطلب رفع الحماية عن "الشخص النافذ" الذي أصدر الأمر لفريق الاغتيال بقتل خاشقجي "مهما كان اسمه أو منصبه".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في مقال له بصحيفة واشنطن بوست أن الملك سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي، لكنه شخص آخر من أعلى المستويات في المملكة.

تصريحات أردوغان قبل مغادرته إلى فرنسا

على السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايانا للتخلص من هذه الشبهة وإلا ستلصق بها دوما.

أسمعنا التسجيلات الصوتية للسعودية ودول مثل فرنسا وبريطانيا ولا داعي للمماطلة.

لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حول مكان جثمان جمال خاشقجي.

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