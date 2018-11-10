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ترمب يبدأ زيارة باريس بالهجوم على تصريحات ماكرون "المهينة للغاية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
10/11/2018

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة إلى باريس مساء أمس بهجوم على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب اقتراحه إنشاء قوة عسكرية أوربية.

ووصف ترمب في تغريدة مقترح ماكرون بإنه "إهانة كبيرة" فيما كانت طائرة الرئيس الأمريكي تهبط في باريس مساء الجمعة للاحتفال مع زعماء العالم بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

ترمب يطالب أوربا بدفع حصة عادلة لحلف الأطلسي:

ترمب قال إنه لأمر "مهين للغاية أن يقترح الرئيس الفرنسي ماكرون أن تشكل أوربا جيشا لحماية نفسها من أعداء محتملين منهم الولايات المتحدة، لكن ربما يجدر بأوربا أولا أن تدفع حصتها العادلة في حلف شمال الأطلسي، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة".

الخلافات الأوربية -الأمريكية:
  • كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم الثلاثاء إن أوربا تحتاج جيشا حقيقيا لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع.
  • صحيفة (وول ستريت جورنال) ذكرت أن ماكرون قال للإذاعة الفرنسية "علينا حماية أنفسنا فيما يتعلق بالصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية".
  • ماكرون قال " لا يمكننا الدفاع عن أوربا إذا لم يكن لدينا جيش أوربي حقيقي.. يجب أن يكون لدينا أوربا قادرة على الدفاع عن نفسها أكثر، دون الاعتماد فقط على الولايات المتحدة"
  • ماكرون انتقد خطة ترمب للانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987، والتي تقول الولايات المتحدة إن روسيا انتهكتها، وقال ماكرون في تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة إن أوربا هي "الضحية الرئيسية" لقرار ترمب.
  • ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانا قد شككا علنا فيما إذا كانت أوربا تستطيع الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة في حالة الحرب.
  • ترمب طالب مرارا دول حلف شمال الأطلسي بمزيد من الإنفاق على دفاعها الخاص، وتساءل عما إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن تبقى في الحلف.
المصدر : وكالات
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