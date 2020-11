ترمب يبدأ زيارة باريس بالهجوم على تصريحات ماكرون "المهينة للغاية"

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة إلى باريس مساء أمس بهجوم على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب اقتراحه إنشاء قوة عسكرية أوربية.

ووصف ترمب في تغريدة مقترح ماكرون بإنه "إهانة كبيرة" فيما كانت طائرة الرئيس الأمريكي تهبط في باريس مساء الجمعة للاحتفال مع زعماء العالم بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

ترمب يطالب أوربا بدفع حصة عادلة لحلف الأطلسي:

ترمب قال إنه لأمر "مهين للغاية أن يقترح الرئيس الفرنسي ماكرون أن تشكل أوربا جيشا لحماية نفسها من أعداء محتملين منهم الولايات المتحدة، لكن ربما يجدر بأوربا أولا أن تدفع حصتها العادلة في حلف شمال الأطلسي، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة".

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018