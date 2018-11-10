أمريكا توقف تزويد طائرات التحالف السعودي الإماراتي بالوقود

أفادت صحيفة (واشنطن بوست) أمس بأنّ الولايات المتحدة ستوقف تزويد طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بالوقود.

تأتي هذه الخطوة وسط غضب دولي حيال سلوك السعودية في اليمن، خصوصا بعد سلسلة ضربات جوية أودت بحياة عشرات المدنيين بينهم العديد من الأطفال.

وزارة الدفاع الأمريكية لم تؤكد رواية الصحيفة، وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ريبيكا ريباريتش "نواصل إجراء محادثات مع السعوديين. ليس لدينا ما نصرّح به حاليا".

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس كان قد حذر في أغسطس/آب من أن دعم الولايات المتحدة للتحالف "ليس غير مشروط"، مشيرا إلى أنه يجب على التحالف أن يفعل "كل شيء ممكن إنسانيا لتجنب أي خسائر في أرواح الأبرياء".

التحالف السعودي الإماراتي يتخلى عن الوقود الأمريكي:

السعودية، قالت اليوم إنها طلبت من الولايات المتحدة وقف إعادة تزويد طائرات التحالف الذي تقوده في اليمن بالوقود في خطوة تنهي أحد أكثر أوجه المساعدة الأمريكية المثيرة للخلاف في حرب اليمن.

بيان للتحالف السعودي الإماراتي نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال "تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخرا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوا بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".

بيان التحالف أوضح أنه "في ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جوا في العمليات الجارية في اليمن".

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عبر عن تأييده للقرار وقال إنه اتخذ بالتشاور مع الحكومة الأمريكية.

مقتل خاشقجي والديمقراطيون في مجلس النواب:

تأتي الخطوة في وقت يشهد غضبا دوليا بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبعدما هدد نواب ديمقراطيون وجمهوريون باتخاذ إجراء في الكونغرس الأسبوع المقبل بشأن عمليات إعادة التزود بالوقود.

طالما تساءل منتقدون لحملة السعودية، بمن فيهم الديمقراطيون الذين حصلوا على الأغلبية بمجلس النواب في الانتخابات، بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب التي أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص وشردت أكثر من مليوني شخص وأدت إلى مجاعة في اليمن منذ أن بدأت في عام 2015.

عضو مجلس النواب الأمريكي تيد ليو وهو ديمقراطي من كاليفورنيا قال "كنت أطالب بذلك لثلاث سنوات" مضيفا "يجب ألا ندعم جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف وأتطلع إلى مواصلة التدقيق في دور الولايات المتحدة في اليمن عندما نكون في الأغلبية في الكونغرس المقبل".

في الوقت الذي أدانت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب مقتل خاشقجي، سعى البيت الأبيض للحفاظ على علاقته بالسعودية، وربما يمثل أي قرار منسق لواشنطن والرياض لوقف التزود بالوقود محاولة لحرمان الكونغرس من اتخاذ أي إجراءات إضافية.

عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري تود يانغ والديمقراطية جين شاهين كانا قد حذرا من أن الوقت ينفد أمام إدارة ترمب، وقالا "ما لم تتخذ الإدارة خطوات فورية… فنحن متأهبون لاتخاذ إجراءات إضافية عندما يعود مجلس الشيوخ للانعقاد".

استمرار الدعم الأمريكي: