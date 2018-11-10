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سياسة

أردوغان للسعودية: تصرفوا بالعدل ولا داعي للمماطلة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
10/11/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "على السعودية التصرف بالعدل" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تصريحات أردوغان قبل مغادرته إلى فرنسا
  • على السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايانا للتخلص من هذه الشبهة وإلا ستلصق بها دوما.
  • أسمعنا التسجيلات الصوتية (لمقتل خاشقجي) للسعودية ودول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ولا داعي للمماطلة.
  • لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حول مكان جثمان جمال خاشقجي.
  • فريق الاغتيال المكون من 18 شخصا يعرف بشكل قطعي الفاعل ويعرف أين تم أخذ جثمان خاشقجي.
  • الأشخاص الـ15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن القاتل من خلال دفع هؤلاء إلى الاعتراف.
  • السعودية أرسلت النائب العام لكنه جاء لوضع العراقيل.
  • مستشارونا يعملون مع الجانب الأمريكي لتنسيق لقاء مع ترمب في باريس، وإذا سنحت الفرصة سنلتقي.
المصدر : وكالات
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