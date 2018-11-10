أردوغان للسعودية: تصرفوا بالعدل ولا داعي للمماطلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "على السعودية التصرف بالعدل" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
تصريحات أردوغان قبل مغادرته إلى فرنسا
- على السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايانا للتخلص من هذه الشبهة وإلا ستلصق بها دوما.
- أسمعنا التسجيلات الصوتية (لمقتل خاشقجي) للسعودية ودول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ولا داعي للمماطلة.
- لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حول مكان جثمان جمال خاشقجي.
- فريق الاغتيال المكون من 18 شخصا يعرف بشكل قطعي الفاعل ويعرف أين تم أخذ جثمان خاشقجي.
- الأشخاص الـ15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن القاتل من خلال دفع هؤلاء إلى الاعتراف.
- السعودية أرسلت النائب العام لكنه جاء لوضع العراقيل.
- مستشارونا يعملون مع الجانب الأمريكي لتنسيق لقاء مع ترمب في باريس، وإذا سنحت الفرصة سنلتقي.