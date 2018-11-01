وزير العدل التركي: نريد معرفة مكان جثة خاشقجي

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل اليوم الخميس إن أنقرة تريد أن تعرف من السلطات السعودية مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل الشهر الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

أبرز تصريحات وزير العدل التركي:

تركيا تتوقع أن تتعاون السعودية في تحقيقها ويجب ألا يكون هناك أي تستر.

نبحث عن إجابات لسؤال: أين هي الجثة؟

لا يمكن التستر على هذه القضية ونتوقع تعاونا وثيقا من السلطات السعودية في التحقيق الذي نجريه بشفافية ودقة.

خلفية: