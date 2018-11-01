وزير العدل التركي: نريد معرفة مكان جثة خاشقجي

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل اليوم الخميس إن أنقرة تريد أن تعرف من السلطات السعودية مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل الشهر الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
أبرز تصريحات وزير العدل التركي:
- تركيا تتوقع أن تتعاون السعودية في تحقيقها ويجب ألا يكون هناك أي تستر.
- نبحث عن إجابات لسؤال: أين هي الجثة؟
- لا يمكن التستر على هذه القضية ونتوقع تعاونا وثيقا من السلطات السعودية في التحقيق الذي نجريه بشفافية ودقة.
خلفية:
- قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل شهر. ونفت السعودية في بادئ الأمر أن خاشقجي قتل ثم قالت لاحقا إنه مات في عملية خرجت عن مسارها وغير مخطط لها.
- النائب العام السعودي سعود المعجب قال إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن قتل خاشقجي كان متعمدا.
- النائب العام في إسطنبول عرفان فيدان قال، بعد محادثات أجراها مع المعجب يومي الإثنين والثلاثاء، إن خاشقجي قُتل خنقا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في عملية جرى التخطيط لها مسبقا، وتم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.