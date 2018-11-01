واشنطن بوست: التحقيقات التركية ترجح إذابة جثة خاشقجي بحمض الأسيد

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول تركي قوله إن السلطات التركية تعتقد أن الجثة المقطعة للصحفي جمال خاشقي، تم التخلص منها باستخدام مادة الأسيد، وإن الجثة لم تكن بحاجة للدفن

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات عقب قول المدعي العام في إسطنبول إن خاشقجي قُتل خنقاً فور دخوله القنصلية السعودية، ثم قطعت أوصاله، وجرى التخلص منها، في عملية خطط لها مسبقًا.

ما الذي حدث؟

المسؤول القريب من التحقيقات رجح أن تكون تلك العملية قد تمت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، أو في منزل القنصل.

المسؤول: الأدلة البيولوجية التي حصل عليها فريق التحقيق التركي من حديقة القنصلية تثبت أن التخلص من الجثة تم في موقع مجاور لمسرح الجريمة.

المسؤول: جثة خاشقجي لم تكن بحاجة إلى الدفن، والمحققين الأتراك لا يصدقون رواية السعودية بشأن إعطاء الجثة لمتعاون محلي للتخلص منها.

زيارة النائب العام السعودي لإسطنبول أظهرت حاجة المسؤولين السعوديين لمعرفة الأدلة التي تملكها تركيا.

المسؤول التركي أشار إلى أن السلطات لم تحصل على انطباع بأن السعوديين حريصون على التعاون الصادق في التحقيقات.

مسؤول تركي آخر قال لـ "واشنطن بوست" إن النائب العام السعودي سعود المعجب، الذي أتم زيارة استغرقت 3 أيام إلى إسطنبول أمس (الأربعاء) لم يقدم أي معلومات عن موقع رفاة خاشقجي ولم يحدد من هو "المتعاون المحلي" المذكور.

خلفية:

النيابة العامة التركية أعلنت أمس (الأربعاء) في مدينة إسطنبول أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

النيابة التركية، قالت في بيان لها، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".

بعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية كانت قد نقلت في وقت سابق عن مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي، قوله إن جثة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي "تم تسليمها لمتعاون محلي في تركيا".

قوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

حمض الكبريت "الأسيد"